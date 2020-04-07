07 Nisan 2020 12:30

Uzaktan eğitim sürecinde her öğrenciye yeterli, ücretsiz internet sağlamalı

Uzaktan eğitim sürecinin başladığı Hacettepe Üniversitesinde okuyan öğrenciler, karşılaştıkları zorlukları Evrensel’e yazdıkları mektuplar ile anlattılar.

Hacettepe Kız Öğrenci Yurdu girişi ve giriş önünde bekleyen 3 öğrenci

Fotoğraf: AA

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    Hacettepe’de uzaktan eğitimin sorunları devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecinin başladığı Hacettepe Üniversitesinde okuyan öğrenciler, karşılaştıkları zorlukları Evrensel’e yazdıkları mektuplar ile anlattılar. Online işlenen dersleri internette bulamadıkları için takip edemediklerini ve yurtlardan apar topar çıktıkları için ders materyallerine erişemediklerini ifade eden öğrenciler, üniversite yönetiminin öğrencilerin mağduriyetlerini gidermesini istedi.

    İNTERNET PAKETLERİ YETMİYOR

    Şermin Tekin
    Hacettepe Üniversitesi

    Merhaba Evrensel okuyucuları, bilindiği üzere eğitime Kovid-19 virüsü nedeniyle ara verildi. Hepimiz mecburi olarak memleketlere döndük. Örneğin benim Ankara’da kaldığım KYK yurdu yurtdışından gelenlerin karantina yurdu olarak tahsis edildiğinden yurdu apar topar boşaltmamız ve başka nöbetçi bir yurda geçmemiz istendi. Eve gitmenin daha iyi olacağını düşündüm. Uçak biletlerinin pahalılığından, işkenceli 20 saatlik bir yolculuk çekerek memlekete geldim. Eminim benim gibi ülkenin her köşesinde okuyan bir sürü öğrenci arkadaşım da aynı zorlukları yaşamıştır. Her ne kadar ülkenin diğer ucundaki memleketin baharına olan özlemimizi gidersek de bir yandan eğitim sürecimizin de devam etmesi gerekiyor. Buna çözüm olarak bulunan online eğitim sistemi hepimiz için eşit koşullarda değil tabi ki. Hele benim gibi kırsal kesimde yaşayan biri için internete her vakit ulaşmak çok zor. Bulunduğum yerde internet her operatörde çok zor çekiyor. Hocalar “Zoom” sistemi üzerinden derslere videolu bir şekilde devam ediyor. Eğitim için gerekli ve yeterli bir sistem aslında. Ama ülkenin her köşesinde internete erişim problemi tam çözülmemişken bu sistemden hepimiz eşit bir şekilde yararlanamıyoruz. “Zoom” sistemi için hiçbir şekilde yetmeyen internet paketinin yenilenmesi için ödediğimiz paraları da eklersek iş daha da zorlaşıyor. Hocalarımız da internet sıkıntısının farkındalar. Onların yapabilecekleri bireysel yardımlar, kalıcı ve herkes için bir çözüm getirmez. Burada asıl üniversite yönetiminin bu zorunlu tatil boyunca eğitimin devamı için getirilen sistemden bütün öğrencilerin eşit bir şekilde yaralanabilmesi için her öğrenciye yeterli, ücretsiz internet sağlaması gerekir. Ülkenin en fazla ödenek alan okullarından biri olarak bu haklı talebimizin çok da zor gerçekleşeceğini sanmıyorum.

    DERS MATERYALLERİ YURTLARDA KALDI

    Suna Şahin
    Hacettepe Üniversitesi

    Korona virüsünün yayılmasıyla birlikte üniversitelerde öğrenime ara verilmesinin ardından apar topar memleketlerimize dönmek zorunda kaldık. Yüksek Öğretim Kurulu’nun yaptığı açıklamaya binaen diğer üniversiteler gibi Hacettepe Üniversitesi de öğrenimimize uzaktan eğitimle online olarak devam edileceğini duyurdu. Fakat birçok arkadaşım gibi benim ailemin evinde de internet bağlantısı olmamasından ötürü bir hayli güçlük çekmekteyim. Derslerimiz hocalarla görüntülü olarak veya slayt ve videolar şeklinde işlendiği için ailem eve internet bağlatmak istedi ama kırsal bir yerde yaşıyor olmamızdan ötürü alt yapı olmadığı ve kurulumun yapılamayacağı cevabını aldık. Zaten ani gelişen durum nedeniyle yurttan çıkarken özel eşyalarımı alamadığım gibi ders materyalleri ve kitaplarımı da alamamam yüzünden dersleri takip edebileceğim alternatif olanağım da yok. Bizleri mağdur etmemek için uygulandığı söylenen bu sistem, bu sıkıntıları çekmeyen arkadaşlarımız açısından geçerli olabilir fakat hepimiz için değil. Bu uygulamanın bu kadar övülerek önümüze sunulmasına rağmen hala bir kısmımız eğitime ulaşılamıyor ve bu durum bizlere eğitim hakkı talebimizi de yineletiyor.

    İNTERAKTİF EĞİTİM YOK

    Nurgül Deniz
    Hacettepe Üniversitesi

    Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümü öğrencisiyim. Koronavirüs önlemleri dâhilinde okulum kapanınca memleketime döndüm. Bir hafta sonra da üniversitem online eğitim vermeye başladı. Online eğitim dediysem sadece adı 'online eğitim'. Hocalarımız her hafta ders anlattıkları slayttın bir kısmını yayınlıyor biz de o slayttı indirip oradan çalışıyoruz. Herhangi bir interaktif eğitim yok. Bu dönemde benim de birçok öğrenci gibi derslere ulaşamama, internet sorunum var. Evimizde modem yok ve cep telefonuna yüklediğim internet de beni nereye kadar götürür bilemiyorum. Sınavların da online olacağını düşününce gözümde daha da büyüyor bu sorun. Sınavına katılmadığımız için kaldığımız dersler olacak. Sorun ne olursa olsun bizim yanında hep yaşadığımız eğitimde fırsat eşitsizliği. (Ankara/EVRENSEL)

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