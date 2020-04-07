07 Nisan 2020 12:21

“Bilim kurulunda ve il pandemi kurulunda hemşirelik temsilcisi yer almalı”

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği: Yoğun bakım ünitelerinde bakım girişimleri hemşireler tarafından yapılıyor. Bu nedenle bilim kurulunda ve il pandemi kurulunda hemşirelik temsilcisi yer almalı.

Fotoğraf: Pixabay

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    Ülkede Kovid-19 vaka sayısı kısa zamanda 27 binin üzerine çıkarken, yoğun bakımdaki hasta sayısı da bin 300’ü aştı.

    Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’e konuşan Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Ebru Kıraner, Türkiye’nin yoğun bakım yatak sayısının dünyanın pek çok ülkesine oranla fazla olduğunu buna karşın OECD ülkelerinin yoğun bakım hemşire sayısına göre sıralandığı listede Türkiye’nin sondan ikinci olduğunu vurguladı.

    Kıraner, “Bugün itibarıyla yoğun bakımdaki hemşireler tükenmek üzere. Covid-19 pozitif hasta bakılan ünitelerde 24 saatlik vardiyalar uygulanmamalı, görevlendirmeler ile yeterli sayıya ulaşılarak zorunlu mesailere son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

    ATAKLAR ETKİN KULLANILMALI

    Kıraner, nitelikli personelin önemli olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Yoğun bakım yatakları sadece Covid-19 hastalarla değil, diğer kritik hastalarla da dolu. Yüzde 60-65 oranında doluluk var. Şu anda yoğun bakım yataklarını iyi kötü yönetiyoruz. Ama bu yatakları etkin bir şekilde kullanabilmemiz için nitelikli hemşireye ihtiyaç var. Hemşire sayısı yetersiz… Mevcut kadroyu desteklemek üzere 11 bin hemşire ataması önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Yeni atanacak hemşirelerin yoğun bakım ünitelerinde istihdamı, hasta ve çalışanların güvenliğini ciddi şekilde tehdit edebileceği için pandemi döneminde yoğun bakımda istihdam edilmemelerini öneriyoruz.”

    HASTA HEMŞİRE SAYISI AÇIKLANMALI

    Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği önerilerini sıraladı:

    • Yoğun bakım ünitelerinde tüm bakım girişimleri sadece ve yalnız hemşireler tarafından gerçekleştirilmekte. Bu nedenle bilim kurulunda ve il pandemi kurulunda hemşirelik temsilcisi yer almalı.
    • Test sonuçlarının, klinik ve radyolojik olarak Covid-19 tanısı alan hastalar da dahil olmak üzere, aynı gün şeffaf bir şekilde ekip üyeleri ile paylaşılmalı.
    • Covid-19’a bağlı olarak etkilenen hemşire sayısının açıklanması gerekmekte. Strateji geliştirmek adına alandaki kişi kaybını bilmek önemli.
    • Çalışanların sağlıklı beslenme koşulları, barınma ihtiyacı olanlar için güvenli ortamlar ve hatta çocuk sahibi hemşirelerin çocuklarının bakımına ilişkin imkânlar sağlanmalı.

    (HABER MERKEZİ)

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