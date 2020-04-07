CHP Milletvekili Gürer: Kapsam dışı kalan sağlık çalışanlarına ikramiye verilmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, koronavirüsle mücadele sürecinde çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla sağlık personeline yapılacak ek ödemelerin, memur-işçi-taşeron ayırımı yapmadan tüm çalışanları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Gürer, Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemede kapsam dışı kalan temizlik işçisi ve hasta bakıcı gibi sağlık çalışanlarına da nisan, mayıs ve haziran aylarında ikramiye ödenmesinin, salgınla mücadele sürecinin artarak devam ettiği bugünlerde, tüm çalışanlar için bir moral niteliğinde olacağını belirtti.

“AYRIM KABUL EDİLMEMEZ”

Sağlık sunum hizmetlerinin, sağlıkla ilgili faaliyetin başlangıcından sonlandırılmasına kadar geçen sürede rol alan herkesin sağlık çalışanı olarak adlandırıldığına dikkat çeken Gürer, koronavirüsle mücadele sürecinde yapılan iyileştirmeden işçi statüsünde bazı sağlık personelinin bu kampsam dışında kalmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“SAĞLIK BİR EKİP İŞİDİR”

Koronavirüsle mücadele sürecinde hekim, hemşire, sağlık görevlisi, hasta bakıcı, güvenlik görevlisi, bilgi işlem çalışanı, ambulans şoförü, acil tip teknisyeni, yemekhane personeli ve diğer tüm çalışanların salgın riskine rağmen görevlerini yerine getirmeye çalıştığına işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Aynı amaç doğrultusunda tüm riskleri göze alarak bir ekip halinde çalışanlar için yapılan düzenlemede, bazı çalışanların yapılan iyileştirmeden faydalanamayacak şekilde ayrı tutulması üzüncü vericidir” dedi.

“İKRAMİYE SAĞLIKÇILARA AYRIMSIZ VERİLSİN”

Düzenlemenin hayata geçirildiği günden itibaren çok sayıda sağlık çalışanı ve bu alanda faaliyetini sürdüren meslek kuruluşlarından düzenlemedeki aksaklıklarla ilgili şikâyet ve talep aldıklarını da ifade eden Gürer, “Düzenlemede kapsam dışı kalan hasta bakıcı, yemekhane görevlisi, temizlik personeli gibi işçi ve taşeron statüsünde çalışan yurttaşlarımıza en azından nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde her birine her ay ikramiye ödenmesi, uygulamadaki aksaklığın giderilmesi açısından uygun bir girişim olacaktır” diye konuştu.

Gürer, sağlık alanında 696 sayılı KHK kapsamında daimi kadroya alınan işçilerin, tüm kurumlarda başlatılan esnek çalışma modeline tabi tutulmadığı, kronik hastalıkları bulunanların, hamilelerin ve engelli personelin izinli sayılacaklarına dair genelgeye rağmen genelgenin dikkate alınmadığı ve bu personellerin de çalıştırıldığı yönündeki iddialara da açıklık getirilmesini istedi. Sağlıkta taşeron firma çalışanların tümü bu süreçte kadroya alınmalıdır” dedi. (HABER MERKEZİ)

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