07 Nisan 2020 11:18

TİHV ve İHD’DEN ortak açıklama: Virüsün cezaevlerinde önlenmesi için acil eylem gerek

Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği ortak açıklama yaparak koronavirüse karşı cezaevlerinde acil önlem alınmasını istedi.

Fotoğraf: MA

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    Koronavirüs tehlikesi nedeniyle cezaevlerindeki durum endişe vermeye devam ederken, son olarak Şakran Cezaevinde ikinci bir hekimin de Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) ortak açıklama yaptı. Açıklamada “Cezaevlerinde virüsün önlenmesi için acil eylem gerekli” denildi.

    Cezaevlerindeki koşullar hakkında bilgi verilen açıklamada “Bu risk gruplarından birisi de cezaevleri gibi özgürlüğünden alıkonulmuş kişilerin bulunduğu mekanlardır. Cezaevleri kişisel alan ve hijyenin en sınırlı olduğu kapalı kurumlardır. Yoğun ve hareketli nüfus, cezaevlerinin özellikleri ve organizasyonu bu tür salgınların yayılması için oldukça elverişli ortamlardır. Devletlerin, kriz planlarında mahpusları, cezaevi personeli, ziyaretçileri ve tabii ki daha genel olarak toplumu korumak için alıkonulan kişilerin durumu üzerine ciddiyetle eğilmesi hayati önem taşımaktadır. Zira cezaevlerinde özgürlüğünden alıkonulan istisnasız herkesin sağlık ve yaşam hakkının korunması ve güvence altına alınması devletlerin sorumluluğu altındadır” ifadeleri kullanıldı.

    ‘HER DÜZEYDE ÖNLEMLER ARTMALI’

    Şakran Cezaevinde ikinci bir hekimin de Kovid-19 klinik bulgu ve öntanısı ile hastaneye yatırılmış olmasının tüm cezaevlerine yönelik her düzeydeki önlemlerin hızla alınması gereğini bir kez daha ortaya koyduğu belirtilen açıklamada “Bu önlemlerin başında, hekimlerin temas ettiği tüm mahpuslar ve personelin en uygun koşullarda karantinaya alınması, testlerinin derhal yapılması ve Avrupa İşkencenin ve İnsanlık dışı veya Onur Kırıcı Muamelenin veya Cezanın Önlenmesi Komitesi CPT’nin 20 Mart 2020 tarihli ‘Koronavirüs (COVID-19) pandemisi bağlamında özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilere yönelik muameleye ilişkin ilkeler bildirisi’nde yer alan (https://rm.coe.int/16809e09ec) önlemlerin en uygun şekilde sağlanması gelmektedir” denildi.

    CEZAEVLERİNDEKİ NÜFUS HIZLICA AZALTILMALI

    Başta ağır hastalar, çocuk ve kadınlar ve paylaşılan bilgiler ışığında anılan salgın riskinin somutlanması nedeniyle Şakran Cezaevi olmak üzere tüm cezaevlerindeki nüfusun hızla azaltılması gerektiği belirtilen açıklamada şu çağrılar yapıldı:

    “BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet‘in 25 Mart 2020 tarihli açıklamasında yer verdiği ‘Hükümetler şimdi siyasi mahpuslar ve sadece eleştirel veya muhalif görüşlerini ifade ettiği için alıkonulanlar da dahil olmak üzere yeterli yasal dayanak olmadan alıkonulan herkesi serbest bırakmalı’ şeklindeki önerisinin de gereğinin yapılması her geçen gün daha da önem arz etmektedir. Zira aslolan yaşamdır.” (İstanbul/EVRENSEL)

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