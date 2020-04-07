ASAŞ Filtrede 3 işçide virüs tespit edildi, işçiler ücretli izne gönderildi

Halil İMREK

Hatay

ASAŞ Filtre fabrikasında 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 400 işçi ücretli izne gönderildi.

Hatay’ın Belen ilçesinde kurulu filtre fabrikası ASAŞ Filtrede salgının ardından bazı işçileri yıllık izne çıkarılmış, kronik rahatsızlığı olan işçiler eve gönderilmişti. Birtakım tedbirler alınarak üretime devam eden fabrikada, 3 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine 400 işçinin ücretli izne gönderildi.

ASAŞ patronu Zeki Göçmen, yönetim kararıyla üretimi durdurduklarını ve tüm çalışanları hiçbir hakkını kaybetmeden 14 gün evlerine gönderildiklerini duyurdu.

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