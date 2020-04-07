Diyanet personeli ek ders ücetlerini almaya devam edecek

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Diyanet personelinin koronavirüs salgını süresince vermediği ek derslerin ücretini alması sağlandı.

Salgını nedeniyle okulların kapalı kaldığı dönemde, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen eğitim faaliyetlerindeki görevliler, ek ders görevlerini yapmış sayılarak ücretlerini alacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; bu kapsamda ödeme yapılanlar, 1 aylık ders görevlerini geçmemek üzere kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevleri kadar kendilerine daha sonraki günlerde ek ders görevi verilmesi halinde bu görevleri ayrıca ücret ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlü olacak. (EKONOMİ SERVİSİ)

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