07 Nisan 2020 07:55

Limon ihracatı izne bağlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla limon ihracatı, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine bağlandı.

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    Limon ihracatı, Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlandı.

    Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre limonun ihracatına 31 Ağustos 2020'ye kadar kısıtlama getirildi.

    Tebliğde şu ifadeler yer verildi:

    "Tebliğ, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2. ve 3. maddelerine dayanılarak hazırlanırken ön izne ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek. Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 31/8/2020 tarihine kadar uygulanacak. Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek." (EKONOMİ SERVİSİ)

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