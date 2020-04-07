Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazeteci Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazeteci Fatih Portakal hakkında, "sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, konuyla ilgil yaptığı yazılı açıklamada, Fatih Portakal'ın attığı tweet ile birtakım iddialarda bulunduğunu söyleyerek "Bunlar tamamen yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadelerdir. Bu nedenle Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarının ardından Twitter hesabından "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" ifadelerini paylaşmıştı.

Tekalifi Milliye hatirlatılıp “zor gunlerden geciyoruz” denilerek mevduati veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermis bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef! — fatih portakal (@fatihportakal) April 6, 2020

(MEDYA SERVİSİ)

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