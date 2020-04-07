06 Nisan 2020 00:07

Zonguldak'tan bir üniversite öğrencisi: Uzaktan eğitimin niteliğine dair kaygılıyız

Uzaktan eğitim ile nitelikli ve kalıcı bir eğitim sunulabileceği konusundan büyük şüphelerimiz var. Bu şüphelerimiz, haklılığımız ortaya çıkıyor…

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    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi

    Merhaba Evrensel okurları. Ben Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde okuyan ancak şu sıralar koronavirüs salgınından dolayı apar topar ailesinin yanına gelen ve İstanbul’da yaşayan 23 yaşında bir öğrenciyim.

    Bizler yüz yüze eğitimde bile gün geçtikçe niteliksizleştirilen bir süreçteyken, alt yapısı dahi yeterli seviyede olmayan uzaktan eğitim sistemi bize ne kadar fayda sağlayabilir? Uzaktan eğitim ile nitelikli ve kalıcı bir eğitim sunulabileceği konusundan büyük şüphelerimiz var. Bu şüphelerimiz, haklılığımız ortaya çıkıyor.

    Çoğu üniversite öğrencisi "üç hafta sonra geri döneceğiz" düşüncesiyle üniversiteden ayrıldı. Kimimiz kitap, defter almadan memleketlerimize gittik. Kimimizin bilgisayarı yok, bilgisayar olsa dahi internet sıkıntıları olanımız var. Bu gibi durumlar söz konusu iken şu an üniversitelerde yüz yüze eğitimin bitmesi ve uzaktan eğitimin başlamasıyla beraber alt yapı ve sisteme erişimin sıkıntıları baş göstermeye başladı. Uzaktan eğitim dedikleri durum çoğu öğretim görevlilerine göre dosya (pdf, slayt) paylaşımından ileri gitmiyor. Bu sistemde birçok öğrenci mağdur olacak.

    Çevremde bulunan diğer öğrenci arkadaşlarımla beraber online sınava karşı olduğumuzu yerel basında ve sosyal medyada dile getirdik. İnternet erişiminin kopması, teknik ve donanımsal aksaklıklar, sınav sürecinin eşitsizliği gibi birçok sebep var. Bizlerin ortak olarak sürecin eşit olacağına kanaat kıldığı ödev sisteminin, vize notları için belirleyici olmasını isteriz.

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