06 Nisan 2020 23:00
MHP Milletvekili koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
MHP Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Feti Yıldız | Fotoğraf: DHA
MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs tespit edildiği için hastaneye kaldırıldı.
Feti Yıldız, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda kendisinde koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini söyledi. MHP'li vekilin paylaştığı mesajda, "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allaha emanet olun" ifadeleri yer aldı.
April 6, 2020
(HABER MERKEZİ)
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