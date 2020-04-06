Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakıma alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı.

Koronavirüs testi 27 Mart'ta pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün izolasyondan çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı. AA'nın verdiği bilgiye göre Johnson, yapılan son tetkiklerde durumunun ağırlaşması üzerine bugün aynı hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın dünden bu yana doktor gözetimi altında tutulduğu kaydedildi. Açıklamada, "Bu öğleden sonra Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı." ifadesi yer aldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI VEKALET EDECEK

Başbakan'ın, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın gerektiğinde kendi yerine vekalet etmesini istediği duyurulan açıklamada, Johnson'a mükemmel şekilde bakıldığı belirtildi.

27 MART'TA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.

O tarihten beri kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti.

Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

İngiliz basınında, hastanede Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığını, hala öksürük ve ateş görüldüğünü ve ne zaman taburcu edileceğinin bilinmediğini belirten haberler yer almıştı.

Başbakanlık ise gün içinde Johnson'ın hastanede rahat bir gece geçirdiğini, bir süre daha gözlem altında kalacağını ve bu sırada görevini sürdüreceğini duyurmuştu.

HÜKÜMET KOVİD-19 PLANINDA GERİ ADIM ATMIŞTI

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken; marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı. (DIŞ HABERLER)

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