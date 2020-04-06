Liverpool, ücretsiz izne çıkarma kararından geri adım attı

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, Covid-19 salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararından geri adım attı.

Kulübün üst yöneticisi (CEO) Peter Moore, taraftarlara hitaben yazdığı mektupta, geçen hafta aldıkları karardan dolayı özür dileyerek "Amacımız, işçi çıkarma veya maaş indirimine gitmeden kulüp personelinin işlerini korumayı sağlamaktı. Ancak yanlış bir karar aldığımıza inanıyor ve bundan dolayı oldukça üzgün olduğumuzu belirtiyoruz" ifadelerini kullandı. Moore, ücretsiz izin uygulaması yerine başka alternatifler üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Ücretsiz izin kararına taraftarların yanı sıra kulübün eski oyuncuları Jamie Carragher ve Stan Collymore sosyal medya hesaplarından tepki göstermişti.

Premier Lig'de daha önce Newcastle United, Tottenham, Bournemouth ve Norwich City de bazı çalışanlarını ücretsiz izne göndereceğini açıklamıştı. (AA)

Liverpool bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderdi