06 Nisan 2020 20:53

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı öfkelenmiş: TTB memleket hayrına bir şey açıklamadı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, TTB'den Dr. Filiz Ünal'ın umreden dönen bir kişinin Konya'da 257 kişiye koronavirüs bulaştırdığı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay | Fotoğraf: DHA

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    Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal'ın "Konya'da bir vaka koronavirüsü 257 kişiye bulaştırdı. Babası, amcası ve ablası dahil 5 yakınının ölümüne neden oldu" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

    ALTAY: BİZ VATANIMIZI, MİLLETİMİZİ SEVİYORUZ

    Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, düzenlediği basın toplantısında bu açıklamanın kasıtlı yapıldığını öne sürerek ''Türk Tabipleri Birliği bugüne kadar memleketin hayrına hiçbir şey açıklamadı. Bunu da kasten Konya ve umreci olduğu için açıkladıklarını düşünüyorum" DEDİ.

    DHA'da yer alan habere göre Altay, açıklamasının devamında şu sözleri sarf etti: Bununla ilgili bizim elimizde veri yok, varsa Sağlık Bakanlığında vardır. Çok gerçeği yansıtmadığını ifade ediyorum. Bu adamın umreden gelip bulaştırdığı suçsa veya kusursa, Paris'ten, Fransa'dan gelenler için niye böyle bir çalışma yürütmeyip, sadece umrecilere takılıyorlar. Sadece zihniyetle ilgili olduğunu düşünüyorum. Türk Tabipleri Birliği bugüne kadar tekrar üstüne vurgulayarak söylüyorum memleket hayrına hangi iyi bir şeyi söyledi ki, bu konuda iyi bir şey söyleyecek. Konya olduğunda ağızları sulanıyor, gayet rahat açıklama yapıyorlar. Ama biz Konyalılar olarak onların nerede durduğunu biliyoruz. Biz vatanımızı, milletimizi seviyoruz. Her zaman memleketimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onlar ne derse desin, bizi çok etkilemiyor, umursamıyoruz. (HABER MERKEZİ)

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