Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüsten 75 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle son 24 saatte 75 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti. Türkiye'de Kovid-19 sebebiyle hayatının kaybeden kişi sayısının toplamda 649'a yükseldiğini belirten Bakan Koca, bugün 3 bin 148 yeni tanı konduğunu da bildirdi. Bakan ayrıca son 24 saatte 21 bin 400 test uygulandığını belirtti.

Günlük test sayımız yakında 30.000’i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WQtAifsNF2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2020

Buna göre Türkiye'de 202 bin 845 kişiye Kovid-19 testi uygulanırken teşhis konulan hasta sayısı toplamda 30 bin 217'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 649'a çıkarken yoğun bakımda olan hasta sayısı 1415, entube hasta sayısı da 966 oldu. Bugüne dek Kovid-19'a yakalanan ve iyileşen hasta sayısı ise 1326'ya yükseldi. (HABER MERKEZİ)

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