Ekrem İmamoğlu: 100 bini aşkın insan yardım talebiyle İBB'ye başvurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınla kentte koronavirüs salgınına karşı aldıkları önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinin başladığı günden bu yana 100 bini aşkın kişinin İBB'ye başvurduğunu ve yardım talep ettiğini belirten İmamoğlu, "374 milyon lira olan sosyal yardım bütçemizi 775 milyon liraya çıkartma kararı aldık" dedi.

100 BİNİ AŞKIN İNSAN YARDIM TALEP ETTİ

İmamoğlu, “Salgınla beraber dünyanın değişen bir yüzü var. Herkesin bir şekilde korunmaya çalıştığı gerçek. Bu aynı zamanda milyonlarca insanın gelir kaybına sebep oldu. Ekonomik sıkıntıyı hisseden milyonlarca ailemiz var. Bu insanlarımızın başvurduğu kurumlardan biri de İBB. 230 bin ailemize zaten sosyal yardım yapıyoruz. Bu biçimimizi de bütün hassasiyetleri koruyarak yapıyoruz. Ama bugün sadece pandemi sürecinin başladığı günden beri 100 bini aşan sayıda insanımız İBB'ye başvuru yapıyor ve yardım talep ediyor. Demek ki bu önümüzdeki günlerde daha da artacak. Bu manada 374 milyon lira olan sosyal yardım bütçemizi 775 milyon liraya çıkartma kararı aldık. Daha da üst seviyelerde bir bütçeye ihtiyacı karşılama adına da bir olağanüstü meclis hazırlığımız var. Ki yasada yüzde 3'ü aşamadığı için sosyal yardım bütçesi, meclis üyelerimizden yetki talep edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, hazırladıkları 500 bin gıda kolisinin dağıtımına ise ilerleyen günlerde başlayacaklarını açıkladı.

"EVDEN ÇIKMAMAMIZ GEREKİYOR"

Evden çıkmama çağrısı yapan İmamoğlu, şunları söyledi: "Toplu taşımayı hazır tutuyoruz ama bunu görevi olan insanlara kolaylık sağlamak. Bugün yüzde 25 yoğunluğa müsaade etmediğimiz toplu taşıma süreçlerinde bugünden itibaren çok aza inmiş moda ve İstiklal Caddesi tramvaylarını iptal ettik. Kabataş-Taksim hattını da durdurduk. Bu hatlarımızın kullanımı neredeyse yüzde 1'e inmişti. Yüzde 5'e kadar düşen metro hattı kullanımından dolayı, saat 21'den itibaren metroları artık kullanamayacaksınız.”

100 BİN MASKE DURAKLARDA TUTULUYOR

İBB Başkanı, salgın önlemleri kapsamında 100 bine yakın maskeyi kullanım için duraklarda hazır tuttuklarını da belirtti. İmamoğlu, “Tüm maske stokumuzu halka dağıtıyoruz. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza maske dağıtılacak. Sahra hastaneleriyle ilgili çalışmaları başlattık. Yenikapı, Maltepe, Beylikdüzü balık halinin bunun için uygun mekânlar olduğunu düşünüyoruz. İnşallah gerek olmaz ama olması halinde sahra hastanelerinin hazır olmasını önemsiyorum. Sadece 65 yaş üstüne tedbir almamızın yeterli olmadığını, bizlerin de evde kalması gerektiğini söyleyelim. İnşallah kararlı bir şekilde bu pandemi sürecini atlatacağız” dedi.

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