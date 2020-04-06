06 Nisan 2020 18:05

Finlandiya’nın gizli depolarından milyonlarca koruyucu ekipman çıktı

Avrupa, ABD ve İskandinav ülkeleri Covid-19’a karşı mücadelede koruyucu ekipman ve maske sıkıntısı yaşarken Finlandiya’nın “gizli depolar”ından milyonlarcası çıktı.

Fotoğraf: Pixabay

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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    Soğuk savaş döneminden sonra İskandinav ülkeleri İsveç, Norveç ve Danimarka, savaş ve kriz anında kullanmak amacıyla inşa ettikleri depolardaki malzeme ve ürünleri tasfiye ederken Finlandiya depolarına dokunmadığı gibi güçlendirmeyi sürdürdü.  Covid-19’a karşı mücadelede koruyucu ekipman ve maske sıkıntısı yaşanırken Finlandiya’nın “gizli depolar”ından milyonlarcası çıktı.

    Bundan iki hafta önce Sosyal ve Sağlık Bakımı Bakanlığı, Covid-19’un Finlandiya’da yaygınlaşması üzerine hastanelerde kullanılacak ekipman ve diğer malzemelerin yeterli olup olmadığını anlamak için depoların açılmasına karar verdi.

    MASKE, GIDA VE HAM MADDE BULUNUYOR

    Depolarda sağlık hizmetlerinde kullanılacak ilaç, ekipman ve malzemelerin yanı sıra, tahıl türleri, gıda malzemeleri, benzin ve özellikle de savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu ham maddeler bulunuyor. Depolardaki tahılın miktarı Finlandiya halkına 6 ay yetecek düzeyde. Ancak depoda bulunan ürün ve malların tam miktarları gizli tutuluyor.

    Depodan bugüne kadar sağlık sektöründe kullanılması için malzeme çıkarılmadığı ancak tahıl rekoltesinin düşük olduğu yıllarda depoda bulunan tahılların piyasaya sürüldüğü belirtiliyor.

    Bakanlık tarafından servis edilen malzemelerle dolu depo resimlerinin medyada yer almasından sonra İsveç Devlet Televizyonu (Svt) ve New York Times konuya yer verdi.

    FELAKATLERE EN HAZIRLIKLI KUZEY ÜLKESİ

    Gazeteye açıklamalarda bulunan Norveçli Savunma Araştırmaları Uzmanı Magnus Hakenstad, Finlandiya’nın “Büyük bir felaket ve 3. Dünya Savaşına” en hazırlıklı kuzey ülkesi olduğunu söyledi.

    Bu arada, Helsinki Üniversite Hastanesi (HUS), koruyucu ekipmanın yeterli olmadığı uyarısında bulundu. Hastanenin Diyagnos Şefi önümüzdeki 6 ay içinde 120 ila 180 milyon ameliyat maskesine gereksinim olduğunu söyledi. Hükümet ise sağlıkta koruyucu elbise ve malzeme sıkıntısı yaşanmayacağını belirtti.

    Finlandiya Haber Ajansı Yle’de yer alan haberde 2009 yılında pandemi tehdidi sırasında satın alınan ve depolanan ekipman ve malzemelerin eskimelerine karşın kullanılacağı bildirildi. Malzemeler üzerinde yapılan denemelerin Dünya Sağlık Örgütü’nün taleplerini karşıladığı bilgisine yer verildi.

    SADECE FİNLANDİYA VATANDAŞLARI İÇİN

    Svt’nin malzemelerin yardım amacıyla İsveç’e verilip verilmeyeceğini yanıtlayan Sağlık ve Refah Enstitüsü sorumlularından Mika Salminen, depolanan malzeme ve ürünlerin sadece Finlandiya vatandaşları tarafından kullanılabileceğini söyledi.

    5,5 milyon nufüslu ülkede 2 bin 176 Covid-19 hastası bulunuyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 27’ye yükseldi.

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