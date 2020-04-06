06 Nisan 2020 17:59

Muğla’daki öğrencilerle dayanışma büyüyor

Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerin koronavirüs salgını döneminde artan ihtiyaçlarına yönelik destek başladı.

Eğitim Sen Bodrum Temsilciliği öğrencilerin durumunu belediye yardımcıları ile görüştü

Fotoğraf: Eğitim Sen Bodrum Temsilciliği

Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerin koronavirüs salgını döneminde artan ihtiyaçlarına yönelik destek başladı. Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi ve Denizcilik MYO öğrencileri geçtiğimiz günlerde 41 öğrencinin barınma ve gıda ihtiyaçları gibi en temel haklarını karşılayamadıklarını, çoğu kişinin ev sahipleri tarafından evden çıkartıldıklarını aktarmış, öğrenciler ortak bir bildiri yayınlayarak demokratik kitle örgütlerinden, siyasi parti ve sendikalardan destek istemişti.

 Eğitim Sen Bodrum Temsilciliği öğrencilerin sesine yanıt vererek açıklama ile taleplerini sıraladı. Bodrum Belediyesi de öğrencilerin talepleri için toplantı yaptı. Toplantıya katılan Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Yılmaz ve Emel Çakaloğlu, ilk etapta 50 öğrenci için aylık gıda paketi hazırlanarak teslim edeceğini belirtirken, ev sahipleri ile de görüşme sağlayarak kiraların 2 ay süre ile ertelenmesi, kabul görmeyen yerler için de belediye tarafından bulunacak hayırseverler ile kiraların karşılanacağı bilgisi aktarıldı. Toplantıya katılan Eğitim Sen Bodrum Temsilcisi Yüksel Okyay ise daha kalıcı çözümlerin oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, yurt, gıda ve ulaşım ile alakalı yeni düzenlemelerin yapılması gerekliliğine dikkat çekti.

“ÖĞRENCİLERİN DAİMA YANINDAYIZ”

Emek Partisi Muğla il yöneticisi Nuri Alikoç ise, “Ülkemizin her yerinde olduğu gibi covid-19 salgını nedeniyle iktidarın açıkladığı kalkan paketi işçilere, esnafa, emekçiye, kadınlara, öğrencilere çare olamamış, geniş halk kesimlerinin salgınla baş başa bırakıldığı görülmüştür. Bodrum'da öğrencilerin yaşadığı sorunlar bunlardan farklı değildir. İhtiyaçlarını karşılayabilmek için çalıştıkları işyerleri kapanıp işsiz kalan öğrenciler, ailelerin de maddi zorluklar yaşamaları nedeniyle günlük yaşamsal ihtiyaçlarını gideremez duruma gelmişlerdir” dedi.

Emek Partisi olarak öğrencilerle iletişime geçerek öğrencilerle görüştüklerini belirten Alikoç, “Belediye ile görüşmeleri sonucu kısmen çözülen sorunlar var. Parti olarak özelikle kira ve faturalar konusunda şimdilik ödeme yapmamaları bu anlamda her türlü hukuksal desteği vereceğimizi bildirdik. Bodrum gibi bir yerde öğrenciler için barınma en büyük sorun. KYK kesinlikle burada bir yurt açmalı. Bu nedenle okulunu bırakıp giden öğrenciler olduğunu biliyoruz” diyerek öğrencilerin bu mücadelesinde yanlarında olacaklarını ifade etti. (Muğla/EVRENSEL)

Eğitim Sen Bodrum Temsilciliğinden öğrencilere destek

Eğitim Sen Bodrum Temsilciliğinden öğrencilere destek

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