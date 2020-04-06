IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristaline Georgieva, "finansal krizden daha ağır" diye nitelendirdiği koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "1 trilyon dolarlık zırh"ın kullanıma hazır olduğunu söyledi. Georgieva, koronavirüsün tetiklediği krizin 2008 global krizinden daha ağır olma yolunda olduğunu söyledi. Georgieva, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiyi durma noktasına getirdiğini ve dünyayı 10 yıl öncesine göre daha ağır bir durgunluğun içine çektiğini dile getirdi. Georgieva, gelişmiş ekonomileri, koronavirüs salgınının ekonomiye ve sağlığa etkilerinde ayakta kalabilmeleri için ‘Gelişmekte olan ve kalkınmakta olan ekonomilere’ yardım çabalarının hızlandırmalarını istedi ve ekledi:

"Bu kriz diğerleri gibi değil. Dünya ekonomisinin durma noktasına gelmekte olduğuna şahit oluyoruz. Şu anda bir durgunluk içindeyiz. Bu durgunluk 2008-2009 global finansal krizindekinden daha kötü olma yolunda." (EKONOMİ SERVİSİ)

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