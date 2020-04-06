06 Nisan 2020 17:29
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Meclis'te 3 koronavirüs vakası tespit edildi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.
Fotoğraf: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada Meclis'te şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Şentop, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şentop, "Meclis'te şu ana kadar 3 kişide vaka tespit edildi" dedi.
Şentop 23 Nisan kutlamaları ile ilgili ise "23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100'üncü yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100'üncü yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım" dedi. (HABER MERKEZİ)
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