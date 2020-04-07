07 Nisan 2020 04:50

Avukat Aygül Demirtaş Gökalp: Demirtaş’ın sağlığında aksilik olursa vebali ağır olur

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kovid-19 salgını nedeniyle risk grubunda olduğunu hatırlatan kardeşi Avukat Aygül Demirtaş Gökalp, Demirtaş için tahliye talebini yineledi.

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
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    Cengiz Anıl BÖLÜKBAŞ
    Diyarbakır

    Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusunda bulunduklarını söyleyen kardeşi Avukat Aygül Demirtaş Gökalp, Demirtaş’ın sağlık sorunları olduğunu yineleyerek tahliye çağrısını yineledi. Gökalp, infaz yasasındaki değişikliğin eşit bir düzenleme olmadığını söyledi.

    İnfaz kanununda değişiklik öngören 70 maddelik "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" bugün Meclis Genel Kurulunda görüşülecek. 90 bin kişinin tahliye olması beklenilen düzenlemede siyasi tutuklular kapsam dışı bırakıldı. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Demirtaş’ın hipertansiyon hastası olduğunu ve daha önce de solunum ve kalp rahatsızlıkları sebebiyle ameliyat geçirdiğini hatırlatarak, Demirtaş’ın Sağlık Bakanlığının açıkladığı risk grubunda olduğu gerekçesiyle tahliyesini istedi.

    Selahattin Demirtaş’ın kardeşi Avukat Aygül Demirtaş Gökalp, infaz yasasındaki değişikliği ve siyasi tutukluların kapsam dışı bırakılmasını Evrensel’e değerlendirdi.

    "SELAHATTİN DEMİRTAŞ’IN KRONİK RAHATSIZLIKLARI VAR"

    Selahattin Demirtaş’ın birçok sağlık sorunu olduğunu dile getiren Aygül Demirtaş, “Cezaevine girmeden önce de kimi sağlık sorunları vardı. Ancak cezaevine girdiğinde bu sağlık sorunları daha da derinleşti. Uyku apnesi sorunu vardı. Aynı zamanda nefes darlığı problemi yaşıyordu. Bildiğiniz gibi cezaevi sürecinde de kimi rahatsızlıklar yaşadı. Hastaneye kaldırıldı. Bununla birlikte hipertansiyon sorunu var ve ilaç kullanıyor. Şu an durumu iyi ancak kronik rahatsızlıkları var. Cezaevindeyken ileri süreçte durumunun ne olacağını bilemiyoruz” dedi. Adalet Bakanlığının cezaevlerindeki duruma yönelik ayrıntılı bilgi vermediğini vurgulayan Demirtaş, Kovid-19 pandemisi nedeniyle, “Kaç kişiye test yapıldığını ya da cezaevlerindeki önlemlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Virüs belki de cezaevlerinde yayılmış durumda. Ancak buna dair şeffaf bilgi almamız mümkün değil. Bu süreçte kendisi ile de görüşemiyoruz. Yalnızca eşi ve çocukları telefon üzerinden görüşebiliyor. Bu süreçte Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerekir” diye konuştu.

    "YAPILAN DEĞİŞİKLİK HUKUKA AYKIRI"

    Ceza infaz yasasındaki değişikliğin eşit bir düzenleme olmadığının altını çizen Demirtaş, “İnfaz yasasından bireysel suçlar işlemiş insanlar faydalanabiliyorken siyasi suçlardan ötürü içeride olan insanlar faydalanamıyor. Devlete karşı işlenen suçlardan ve terörden kaynaklı içeride olanlar faydalanamayacak diyorlar ancak terörün tanımı ne? Bu ülkede terör çok geniş bir alanı kapsıyor ve net değil. O yüzden tüm muhalif olanlar terör damgası yiyor. AİHM kararlarında bile bu durum belirtiliyor. Demirtaş şüphelisi olmadığı davadan 4 yıldır tutuklu. AİHM kararı olmasına rağmen Selahattin Demirtaş, Osman Kavala gibi isimler hâlâ cezaevlerinde tutuklu bulunuyorlar. Tutukluluk bir adli kontrolden ziyade cezaya dönüşmüş durumda. Dünyayı saran bir virüs döneminde Demirtaş cezaevinden çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı.

    Selahattin Demirtaş hakkında ailesi ve avukatları olarak tahliye talebinde bulunduklarını hatırlatan Aygül Demirtaş şunları söyledi:

    "Bu düzenlemede yer alan tüm siyasiler ellerini vicdanlarına koysun. İlerideki günlerde Demirtaş’ın sağlık sorununda bir aksilik olursa bunun vebali ağır olur. İnfaz yasasındaki değişiklik ne ulusal ne uluslararası hukuka uygun. Eşitlikçi ve adil bir değişiklik değil. Bu süreçte talebimiz başta Selahattin Demirtaş olmak üzere siyasi tutukluların bir an önce tahliye edilmesidir."

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