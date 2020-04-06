Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan: Oba Makarna tüm önlemleri almakla yükümlü

DİSK Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Antep’te Oba Makarna’da işçilerin gündeme getirdiği çalışma koşullarına dair açıklama yaptı. Aslan, fabrika yönetiminin tüm önlemleri almakla yükümlü olduğunu belirterek, işçileri sorunların çözümü için sendikalaşmaya çağırdı.

İşçilerin 12 saat çalıştırılmak istenmesini kınayan Aslan, “Verdiğiniz ücret bir işçinin size birkaç günde kazandırdığı kârın karşılığı bile değildir. İşçilerin, 'Tuvalete gittiğimiz ayakkabılar ile makarnaya bastıktan sonra o makarnaları geri dönüşüme gönderiyoruz' söylemi işverenin sadece işçilerin sağlığını değil, halkın sağlığını da hiçe saydığı açıktır. Bu işletmenin denetlenmesi ve gerekli cezai uygulamaların devlet tarafından yapılması gerekiyor. İşçilerin eldiven ve maskeler 'sadece vardiya amirlerine veriliyor' sözleri tam bir skandaldır. İşçiler kitlesel olarak salgına itiliyor. Bu kabul edilemez, bu konuda gerekli işlemler için yetkili kurumları harekete geçmeye çağırıyoruz” dedi.

"İŞÇİLERİ SENDİKALAŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

“Oba Makarna işçilerinin yaşadığı bu koşullar tüm işçilerin yaşadığı koşullarla aynıdır” diyen Aslan, “Patronlar kendi sırça köşklerinde her türlü izolasyon önlemini ve sağlık koşullarını alırken, işçilere ölümüne çalışma dayatılıyor. İşçiler çalıştıkları fabrikalarda çalışma koşullarının değişmediği durumda iş bırakma ve grev yapma haklarına sahiptir. Oba Makarna işvereni, işyerinde çalışma ve sağlık koşulları ile ilgili tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Aksi takdirde tüm olumsuz sonuçlardan sorumlu olmaktan kurtulamayacaktır. Oba Makarna işçilerini, ağır ve kötü koşullara karşı sorunlarının gerçek çözümü için birlik olmaya, örgütlenmeye ve sendikalaşmaya çağırıyoruz. Sendika olarak bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi. (Antep/EVRENSEL)

OBA Makarna'da çalışma süresi 12 saate çıkarıldı

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