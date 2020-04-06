CHP'li Muharrem Erkek: Firmalara ödenecek 6 milyar lira gençlere ödensin

20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkmasını yasaklayan genelgeye ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek "Yetersiz, evde tutulacak yurttaşlarımızın ekonomik sorunlarına çözüm olmamakla birlikte, alınması gereken bir karardı. Firmalara ödenecek 6 milyar lira, 20 yaş ve altında çalışmak zorunda olduğu için sokağa çıkan gençlere ödensin, onlar da evinde tutulsun" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yazılı açıklamasında, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından 20 yaş altı gençler için de aynı uygulamanın hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Yetersiz, evde tutulacak yurttaşlarımızın ekonomik sorunlarına çözüm olmamakla birlikte, alınması gereken bir karardı" değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın, 20 yaş ve altında, çalışmak zorunda olanların geçimlerini sağlamak için hiçbir şey düşünmediğini belirten Erkek, şunları kaydetti: "Sadece 2020 yılında otoyollarını ve köprüleri yapan firmalara, garanti adı altında, halkın cebinden alınan vergilerle 6 milyarların üzerinde para ödemek için gencecik çocuklarımız ve yakınları virüs salgınına açıkça maruz bırakılıyorlar. Firmalara ödenecek 6 milyar lira, 20 yaş ve altında çalışmak zorunda olduğu için sokağa çıkan gençlere ödensin, onlar da evinde tutulsun. Bu durum vicdanları yaraladığı gibi, eşitliğe de açıkça aykırıdır."

Erkek, yurttaşlarını evde tutarak hem onların hem de kamu sağlığını korumanın, evde kaldığı için işini geçici ya da kalıcı kaybedenlerin, ihtiyacı olanların insani koşullarda yaşamasını sağlayacak geliri ve desteği sağlamanın sosyal devletin gereği olduğunu kaydetti. (HABER MERKEZİ)

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