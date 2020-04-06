Ajanlık dayatılan öğretmenin sözleşmesinin askıya alınması Meclis gündeminde

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekilli Hişyar Özsoy, Diyarbakır Milli Eğitim Müdür Yardımcısı H.Ö. tarafından odasına çağrılan ve 3 sivil polis tarafından sorgulanan öğretmen Pelda Sevim’in sözleşmesinin askıya alınmasına ilişkin Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.

Son yıllarda polis tarafından gözaltına alınanlara baskı uygulayarak “ajanlık” dayatmasında bulunulmasıyla ilgili iddiaların arttığını hatırlatan Özsoy, “Özellikle muhalif siyasi parti çalışanları, öğrenciler ve gençler bu dayatmaların hedefinde yer almaktadır. İnsan Hakları Derneğinin (İHD) 2019 Yılı Baskı ve Tehdit Yöntemleriyle İfade Alma, Mülakat Yapma, Ajanlaştırma ve Kaçırma Olaylarıyla İlgili Özel Raporuna göre, 2019 yılında 79 kişi tehdit edilerek ajanlık teklifiyle karşılaştığını açıklamıştır. Rapora göre bu dayatma polis ve savcılıklar tarafından yapılmaktadır” dedi.

ÖĞRETMENİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Öğretmen Pelda Sevim’e yönelik ajanlık dayatıldığını ve konuya dair İHD’de basın açıklaması yapıldığını belirten Özsoy, “Basın açıklaması sonrasında suç duyurusunda bulunan Pelda Sevim, daha sonra Cumhuriyet Savcılığının suç duyurusunda bulunduğu kişiler değil de kendisinin yaptığı basın açıklamasıyla ilgili işlem başlatıldığını ve işlem sonrasında ise Kaymakamlıkça tebligatta bulunulduğu ve bu tebligatta maarif müfettişlerince gerekli idari işlemlerin başlatıldığı ve basın açıklamasından kaynaklı idari soruşturma bitene kadar sözleşmesinin feshedildiğini ifade etmektedir” diye belirtti.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK SUÇ MUDUR?"

Özsoy, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’a yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti:

15 Temmuz 2016 yılından bu yana bakanlığınıza bağlı eğitim kurumlarında çalışan kaç kişiye ajanlık dayatılması yapılmıştır?

Bakanlığınıza bağlı bir öğretmene, bakanlığınıza bağlı bir kurumda, kurumun müdür yardımcısının odasında polisler tarafından sorgulanması bilginiz dahilinde mi yapılmıştır?

Yaşanılan olayla ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise soruşturma hangi aşamadır?

Kamu görevlisi sayılan bir öğretmene yine kamu görevlileri olan polisler tarafından ajanlık dayatmasından bulunulması ne kadar doğrudur?

Bu olayda polisler ile işbirliği yapan müdür yardımcısı hakkında adli/ idari bir işlem başlatılacak mıdır?

Kendisinin tehdit ve baskıya uğradığını kamuoyu ile paylaşan ve savcılığa suç duyurusunda bulunan Öğretmen Pelda Sevim’in sözleşmesi neden feshedilmiştir? Suç duyurusunda bulunmak bir suç mudur?

(Diyarbakır/MA)

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