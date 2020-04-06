BM: Salgın Arap ülkelerinde milyonları yoksulluğa sürükleyebilir

Middle East Online

Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüs salgınının Arap bölgesinde 8,3 milyon insanı yoksulluğa sürükleyebileceğini ve sonuç olarak 2 milyon insanın yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Bugünkü tahminlere göre, bölgedeki toplam 101,4 milyon insan fakirleşecek, 52 milyon insan yetersiz beslenecek” dedi.

EN ÇOK KADINLAR VE GENÇLER ETKİLENECEK

ESCWA Yönetici Sekreteri Rola Dashti, kayıt dışı sektörde çalışan ve sosyal refaha erişimi olmayan kadınların ve genç yetişkinlerin en savunmasız olanlar arasında olduğunu söyledi. Dashti, “Arap Hükümetleri, COVID-19’un etkisiyle halkını yoksulluk ve gıda güvensizliğine düşmekten korumak için hızlı bir acil müdahale sağlamalıdır” dedi.

SOSYAL KORUMA YOK

ESCWA politika raporunu yorumlayan Dashti, dünyadaki insanlar geçim kaynaklarının korunmasını sağlamak için hükümetlerine yönelirken, Arap ülkelerinde sosyal korumanın yokluğuna ve kapsayıcı olmayan sosyal koruma programlarına dikkat çekti. Dashti, “Bu krizin sonuçları, özellikle kadınlar ve genç yetişkinler ve kayıt dışı sektörde çalışan ve sosyal koruma ve işsizlik sigortasına erişimi olmayan savunmasız gruplar başta olmak üzere etkili olacak” dedi.

GIDA KITLIĞI

ESCWA belgesi, pandeminin küresel tedarik zincirlerinin bozulmasına da yol açacağını vurgulayarak, gıda ithalatının bozulmasının, gıda güvenliğini sağlamak için büyük ölçüde ithalata dayanan Arap devletleri üzerinde büyük bir etkisi olabileceğine işaret ediyor. ESCWA’dan yapılan açıklama, üç küresel ajansın başkanlarının, yetkililerin devam eden koronavirüs krizini düzgün bir şekilde yönetmemeleri halinde, dünya çapında potansiyel bir gıda sıkıntısı olabileceği konusunda uyarıda bulunmalarının ardından geldi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) başkanı Qu Dongyu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) direktörü Roberto Azevedo tarafından imzalanan ortak metin, “Gıda bulunabilirliğine ilişkin belirsizlik, küresel pazarda bir sıkıntı yaratarak bir ihracat kısıtlamaları dalgası yaratabilir” denildi.

GIDA İHRACATI AZALABİLİR

2007 küresel mali krizinden sonra, pirinç üreten ülkeler Hindistan ve Vietnam, ihracatı beklenen fiyat artışlarını önlemek için kısıtladı. Tedbirler, pirinç fiyatları yükseldikçe, gelişmekte olan bazı ülkelerde gıda ayaklanmalarıyla sonuçlandı. Mevcut pandemi devam ederken, Rusya gibi devletler buğday ihracatını kısıtlamayı başardılar ve fiyatların artmasını önlemek için ülkenin rezervlerini zaten kullandılar.

FAO, WHO ve DTÖ liderleri, hem kendi sağlığı hem de başkalarının sağlığı için gıda üretimi, işleme ve dağıtımıyla uğraşan çalışanların korunması ve gıda tedarik zincirlerinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladılar. Çözümler hızlı bir şekilde bulunmadıkça, Meksika’daki mevsimlik tarım işçilerinin eksikliği ABD’deki birçok ürünün üretimini riske atabileceği söylenebilir. Batı Avrupa’da Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa’dan işçilerin olmaması benzer bir sonuç doğurabilir.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA

Ortadoğu bölgesindeki milyonlarca insan, özellikle günübirlik emekçileri ve kayıt dışı çalışanlar, pandeminin yayılmasını yavaşlatmak için uygulanan sosyal uzaklaşma ve izolasyon politikalarına bağlı kalmaya çalışırken, istikrarlı bir gelir elde etmenin hiçbir yolunu bulamıyorlar. Geçen ay ESCWA, koronavirüs pandemisinin bu yıl Arap dünyasında 1,7 milyondan fazla işi silebileceği ve Arap ülkelerinin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 42 milyar dolar düşmesine neden olabileceği konusunda uyardı.

Bölge hükümetlerine vergi muafiyeti, borç geri ödemelerinin uzatılması ve küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için finansal destek gibi politikalar yoluyla şirketleri desteklemelerini tavsiye etti. Ayrıca hükümetleri, özellikle yoksul ve savunmasız gruplar için geliştirilmiş sosyal koruma mekanizmalarına duyulan ihtiyacı vurgulayarak işçi ücretlerinin ödenmesini sağlamaya çağırdı.

BÖLGE DAYANIŞMA FONU GEREKLİ

ESCWA, hükümetleri bölgedeki daha savunmasız durumları ve en az gelişmiş ülkeleri (LDC) desteklemek için ortak bir “bölgesel sosyal dayanışma fonu” kurmaya çağırdı. Bu tedbirlerin, onların ihtiyaçlarına hızlı bir cevap vermek ve gıda kıtlığı ve sağlık ile ilgili acil durumlarda rahatlama sağlayacağı belirtildi.

Ajans, salgının Arap bölgesinde insani yardıma ihtiyacı olan 55 milyon insanı tehdit ettiği konusunda uyardı. Bunların yaklaşık 26 milyonu çatışmalardan dolayı zorla yerinden edilmiş durumda ve bunların da yaklaşık 16 milyonu orta derecede ciddi gıda kıtlığı çekiyor.

(Çeviren: Yusuf ERTAŞ)

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