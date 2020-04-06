06 Nisan 2020 15:27

BM: Salgın Arap ülkelerinde milyonları yoksulluğa sürükleyebilir

BM, koronavirüs salgınının Arap ülkelerinde 8,3 milyon insanı yoksulluğa sürükleyebileceği ve sonuç olarak 2 milyon insanın yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Tunus'taki bir gıda yardımı dağıtımından

Tunus'taki bir gıda yardımı dağıtımından | Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

  • ANASAYFA
  • DÜNYA
    • Paylaş

    Middle East Online

    Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüs salgınının Arap bölgesinde 8,3 milyon insanı yoksulluğa sürükleyebileceğini ve sonuç olarak 2 milyon insanın yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

    BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Bugünkü tahminlere göre, bölgedeki toplam 101,4 milyon insan fakirleşecek, 52 milyon insan yetersiz beslenecek” dedi.

    EN ÇOK KADINLAR VE GENÇLER ETKİLENECEK

    ESCWA Yönetici Sekreteri Rola Dashti, kayıt dışı sektörde çalışan ve sosyal refaha erişimi olmayan kadınların ve genç yetişkinlerin en savunmasız olanlar arasında olduğunu söyledi. Dashti, “Arap Hükümetleri, COVID-19’un etkisiyle halkını yoksulluk ve gıda güvensizliğine düşmekten korumak için hızlı bir acil müdahale sağlamalıdır” dedi.

    SOSYAL KORUMA YOK

    ESCWA politika raporunu yorumlayan Dashti, dünyadaki insanlar geçim kaynaklarının korunmasını sağlamak için hükümetlerine yönelirken, Arap ülkelerinde sosyal korumanın yokluğuna ve kapsayıcı olmayan sosyal koruma programlarına dikkat çekti. Dashti, “Bu krizin sonuçları, özellikle kadınlar ve genç yetişkinler ve kayıt dışı sektörde çalışan ve sosyal koruma ve işsizlik sigortasına erişimi olmayan savunmasız gruplar başta olmak üzere etkili olacak” dedi.

    GIDA KITLIĞI

    ESCWA belgesi, pandeminin küresel tedarik zincirlerinin bozulmasına da yol açacağını vurgulayarak, gıda ithalatının bozulmasının, gıda güvenliğini sağlamak için büyük ölçüde ithalata dayanan Arap devletleri üzerinde büyük bir etkisi olabileceğine işaret ediyor. ESCWA’dan yapılan açıklama, üç küresel ajansın başkanlarının, yetkililerin devam eden koronavirüs krizini düzgün bir şekilde yönetmemeleri halinde, dünya çapında potansiyel bir gıda sıkıntısı olabileceği konusunda uyarıda bulunmalarının ardından geldi.

    BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) başkanı Qu Dongyu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) direktörü Roberto Azevedo tarafından imzalanan ortak metin, “Gıda bulunabilirliğine ilişkin belirsizlik, küresel pazarda bir sıkıntı yaratarak bir ihracat kısıtlamaları dalgası yaratabilir” denildi.

    GIDA İHRACATI AZALABİLİR

    2007 küresel mali krizinden sonra, pirinç üreten ülkeler Hindistan ve Vietnam, ihracatı beklenen fiyat artışlarını önlemek için kısıtladı. Tedbirler, pirinç fiyatları yükseldikçe, gelişmekte olan bazı ülkelerde gıda ayaklanmalarıyla sonuçlandı. Mevcut pandemi devam ederken, Rusya gibi devletler buğday ihracatını kısıtlamayı başardılar ve fiyatların artmasını önlemek için ülkenin rezervlerini zaten kullandılar.

    FAO, WHO ve DTÖ liderleri, hem kendi sağlığı hem de başkalarının sağlığı için gıda üretimi, işleme ve dağıtımıyla uğraşan çalışanların korunması ve gıda tedarik zincirlerinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladılar. Çözümler hızlı bir şekilde bulunmadıkça, Meksika’daki mevsimlik tarım işçilerinin eksikliği ABD’deki birçok ürünün üretimini riske atabileceği söylenebilir. Batı Avrupa’da Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa’dan işçilerin olmaması benzer bir sonuç doğurabilir.

    TOPLUMSAL DAYANIŞMA

    Ortadoğu bölgesindeki milyonlarca insan, özellikle günübirlik emekçileri ve kayıt dışı çalışanlar, pandeminin yayılmasını yavaşlatmak için uygulanan sosyal uzaklaşma ve izolasyon politikalarına bağlı kalmaya çalışırken, istikrarlı bir gelir elde etmenin hiçbir yolunu bulamıyorlar. Geçen ay ESCWA, koronavirüs pandemisinin bu yıl Arap dünyasında 1,7 milyondan fazla işi silebileceği ve Arap ülkelerinin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 42 milyar dolar düşmesine neden olabileceği konusunda uyardı.

    Bölge hükümetlerine vergi muafiyeti, borç geri ödemelerinin uzatılması ve küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için finansal destek gibi politikalar yoluyla şirketleri desteklemelerini tavsiye etti. Ayrıca hükümetleri, özellikle yoksul ve savunmasız gruplar için geliştirilmiş sosyal koruma mekanizmalarına duyulan ihtiyacı vurgulayarak işçi ücretlerinin ödenmesini sağlamaya çağırdı.

    BÖLGE DAYANIŞMA FONU GEREKLİ

    ESCWA, hükümetleri bölgedeki daha savunmasız durumları ve en az gelişmiş ülkeleri (LDC) desteklemek için ortak bir “bölgesel sosyal dayanışma fonu” kurmaya çağırdı. Bu tedbirlerin, onların ihtiyaçlarına hızlı bir cevap vermek ve gıda kıtlığı ve sağlık ile ilgili acil durumlarda rahatlama sağlayacağı belirtildi.

    Ajans, salgının Arap bölgesinde insani yardıma ihtiyacı olan 55 milyon insanı tehdit ettiği konusunda uyardı. Bunların yaklaşık 26 milyonu çatışmalardan dolayı zorla yerinden edilmiş durumda ve bunların da yaklaşık 16 milyonu orta derecede ciddi gıda kıtlığı çekiyor.

    (Çeviren: Yusuf ERTAŞ)

    Arap coğrafyasında geçen hafta: Koronavirüs Ortadoğu’da en yoksulları vuruyor

    Arap coğrafyasında geçen hafta: Koronavirüs Ortadoğu’da en yoksulları vuruyor

    Yunanistan sendikaları: İşçi ve emekçilerin hakları karantina altına alınamaz

    Yunanistan sendikaları: İşçi ve emekçilerin hakları karantina altına alınamaz

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    DİSK: İşçileri ve ailelerini gözden çıkararak salgınla mücadele olmaz
    SONRAKİ HABER

    Ajanlık dayatılan öğretmenin sözleşmesinin askıya alınması Meclis gündeminde
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Yüz binlerce genç ateşe atıldı, biyolojik silaha çevrildi: Bulaş-bulaştır özgürlüğü (!)

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Ya pandemiler çağı ya sosyalizm

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Ölümler olmasın!

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Her şey dağılıyor

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Olimpiyat parası
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Çarklar sermaye için dönüyor, selalar işçiler için okunuyor | Gündem Özel
    Çarklar sermaye için dönüyor, selalar işçiler için okunuyor | Gündem Özel

    Gazeteci İskender Bayhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı açıkladığı yeni tedbirleri ve "Milli Dayanışma Kampanyası"na yapılan bağışları değerlendirdi.

    Norveç’te koronavirüs nedeniyle işsizlik artıyor, sendikaların üye sayısı çoğalıyor
    Norveç’te koronavirüs nedeniyle işsizlik artıyor, sendikaların üye sayısı çoğalıyor

    Norveç Sendikalar Konfederasyonu, ülkede işsizliğin kalıcı olmasından endişelendiğini açıkladı ve bu durumda en büyük bedeli işçilerin ödeyeceğini belirtti.

    Finlandiya’nın gizli depolarından milyonlarca koruyucu ekipman çıktı
    Finlandiya’nın gizli depolarından milyonlarca koruyucu ekipman çıktı

    Avrupa, ABD ve İskandinav ülkeleri Covid-19’a karşı mücadelede koruyucu ekipman ve maske sıkıntısı yaşarken Finlandiya’nın “gizli depolar”ından milyonlarcası çıktı.

    Koronavirüs dolayısıyla iş bırakan ve saldırıya uğrayan işçilerin savunması alındı
    Koronavirüs dolayısıyla iş bırakan ve saldırıya uğrayan işçilerin savunması alındı

    İzmir Akar Tekstil’de koronavirüs vakası nedeniyle işten kaçınma hakkını kullanan ve sopalı saldırıya uğrayan işçiler, savunmaları alınarak evlerine gönderildi.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs nedeniyle 574 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Nisan)
    Koronavirüs nedeniyle 574 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Meclis'te 3 koronavirüs vakası tespit edildi
    TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Meclis'te 3 koronavirüs vakası tespit edildi

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

    Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
    Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

    Bağcılar'da koronavirüs nedeniyle 4 bina karantina altına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    "Hayatını kaybeden diyaliz hastasına Kovid-19 servis aracında bulaştı" iddiası
    "Hayatını kaybeden diyaliz hastasına Kovid-19 servis aracında bulaştı" iddiası

    73 yaşındaki diyaliz hastası Burhan Kaya, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Dayısının yatalak olduğunu aktaran Selda Arslan Kocsan, virüsün diyaliz merkezi servis aracında bulaştığını öne sürdü.

    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    GÜNCELLENDİ
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Koronavirüs dolayısıyla iş bırakan ve saldırıya uğrayan işçilerin savunması alındı
    Koronavirüs dolayısıyla iş bırakan ve saldırıya uğrayan işçilerin savunması alındı

    İzmir Akar Tekstil’de koronavirüs vakası nedeniyle işten kaçınma hakkını kullanan ve sopalı saldırıya uğrayan işçiler, savunmaları alınarak evlerine gönderildi.

    GÜNCELLENDİ
    Pandemiyle mücadele topyekün bir mücadele ile kazanılır
    Pandemiyle mücadele topyekün bir mücadele ile kazanılır

    Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, salgının siyasi ayrışmayla çözülemeyeceğini belirterek, pandeminin topyekün mücadele ile kazanılacağını söyledi.

    Bilim ve siyaset
    Bilim ve siyaset

    4 milyon insanın yaşadığı kentte hiçbir şey net değil. Sayın İl Sağlık Müdürü iki hastanenin temiz hastane olduğunu belirttiğini yazmıştım hala bu durum devam ediyor mu? İzmir halkının haberi var mı?

    Ev sahibinin evden çıkardığı sağlık çalışanı çift: Bu davranış insanlığa sığmaz
    Ev sahibinin evden çıkardığı sağlık çalışanı çift: Bu davranış insanlığa sığmaz

    Denizli'de sağlık emekçisi çift, ev sahibinin yarattığı tartışma üzerine evden çıkarıldı. Koronavirüs yüzünden evden çıkarıldıklarını düşünen çift, bu davranışın insanlığa sığmadığını ifade etti.

    Pazar yerlerine maskesiz girmek yasak fakat maske ücretli
    Pazar yerlerine maskesiz girmek yasak fakat maske ücretli

    Denizli’de pazar yerine maskesiz alınmayan yurttaşlar, “Neden tek kullanımlık maskeye 3 lira ödemek zorunda kalıyoruz, neden belediye ücretsiz dağıtmıyor” diyerek tepki gösterdi.

    Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
    Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

    Çiğli OSB'de kurulu bulunan Nemak'ta Ali Kurtuluş isimli işçinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.