DİSK: İşçileri ve ailelerini gözden çıkararak salgınla mücadele olmaz

DİSK, gerçekleştirdiği ‘online’ basın toplantısı ile salgın döneminde taleplerini bir kez daha yineledi. Daha önce açıkladıkları taleplerin hükümet tarafından dikkate alınmadığını belirten DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu bir kez daha, “İşten çıkarmalar yasaklanmalı. Zorunlu mal ve hizmet üretimi dışında ücretli izin uygulanmalı. Tüm çalışanların gelirleri güvence altına alınmalı. İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılmalı. Fatura ve kredi borçları ertelenmeli. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmeli” dedi.

EN AZ 88 DİSK ÜYESİNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

DİSK’e bağlı sendikalardan gelen bilgilere göre Genel-İş, Lastik-İş ve Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu işyerleri başta olmak üzere en az 88 DİSK üyesinde koronavirüs tespit edildiğini söyleyen Çerkezoğlu, “En az 172 üyemiz karantinadadır. Ne yazık ki Genel-İş üyesi bir arkadaşımızı Kovid-19 nedeniyle, Lastik-İş üyesi bir arkadaşımızı da Kovid-19 şüphesiyle kaybetmiş bulunuyoruz” dedi.

İŞTEN KAÇINMA HAKKI KULLANILIYOR

Bazı işyerlerinde DİSK üyelerinin çalışmaktan kaçınma haklarını kullandığını hatırlatan Çerkezoğlu, “Sendikalarımız işyeri düzeyinde ücretsiz izin uygulamalarına karşı çıktı ve işin durması ve azalması durumunda kısa çalışma olanağının kullanılmasını talep etti ve büyük oranda sonuç alındı” diye konuştu.

HÜKÜMET GEÇ KALIYOR

Hükümetin etkin önlemler almakta geç kaldığını ve geçen her gün tehlikeyi büyüttüğünü kaydeden Çerkezoğlu şöyle konuştu: “Salgınla mücadelenin en etkin yolunun evde kalmak ve teması kesmek olduğu artık herkes tarafından biliniyor ve ısrarla söyleniyor. Evde kalmak tek çözüm. Aklın ve bilimin gösterdiği çözüm bu. Kesinlikle evde kalmak. Ancak aklın ve bilimin gösterdiği yol ısrarla takip edilmiyor. Milyonlarca işçi halen işe gitmek zorunda bırakılıyor. Milyonlarca işçi her gün servise biniyor, toplu taşıma kullanıyor. İşyerlerinde diğer işçilerle yan yana çalışıyor, yemekhanelerde yemek yiyor, soyunuyor, giyiniyor. Sonra evine, ailelerinin yanına gidiyor.”

EVDE KALMANIN KOŞULLARI YARATILMALI

“Bilim salgınla mücadele için ‘Evde kalın’ diyor. Ama Hükümet ‘Evde kalmak’ için gerekli adımları atmıyor” diyen Çerkezoğlu, “Evde kalmanın yaygın ve etkili olabilmesi için gerekli olan zorunlu ve acil işler dışında işleri durdurmaya yanaşmıyor, çarklar dönmeye devam etmeli diyor. Siyasi kaygılarla bilim dışı kararlar alıyor, ülkenin geleceğini karartıyor. Çarkların dönmesi daha çok işçinin hasta olması demek, çarkların dönmesi demek daha fazla temas demek, daha fazla risk demek” dedi.

DİSK’İN TALEPLERİ

DİSK, taleplerini ise şöyle açıkladı:

Zorunlu ve acil işler dışında mal ve hizmet üretimi salgın süresince durdurulmalı ve yurttaşların böylece evde kalması sağlanmalıdır.

İşten çıkarmalar yasaklanmalı ve tüm çalışanların geliri güvence altına alınmalıdır. Halen işten çıkarılan işçilerin işsizlik sigortasından koşulsuz yaralanması sağlanmalı. İşlerin durmasıyla gelir kaybına uğrayan işçilere kısa çalışma ödeneğinden koşulsuz destek sağlanmalıdır.

Başta büyük kentler olmak üzere etkili bir karantina uygulanmalı.

Karantina ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle işini ve gelirini kaybedenlerin kendilerinin ve ailelerinin geçimi devlet tarafından sağlanmalıdır.

Karantina sürecinde kadına yönelik artan şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa etkin bir biçimde uygulanmalıdır.

Hanelerin temel tüketim faturaları ve borçları ertelenmelidir.

En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. (İstanbul/EVRENSEL)

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