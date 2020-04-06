CHP’li Barut: Ataması yapılan 20 bin öğretmen derhal göreve başlatılsın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, 18 Mart'ta ataması yapılan ancak '15 gün içinde göreve başlama' koşuluna rağmen henüz iş başı yapamayan 20 bin öğretmenin mağduriyetinin derhal giderilmesini istedi. Ataması yapıldığı için mevcut işlerinden ayrılan ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan öğretmenlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Barut, soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdığı konuya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çözüm üretmesini talep etti.

"EĞİTİME DAHA FAZLA ÖNEM VERİLMELİ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Ayhan Barut, "Maalesef ülkemizde kanayan yaralardan birisi de her gelen bakanla birlikte programı değiştirildiği için eğitimdir. Adeta yap-boz tahtasına döndürülen eğitimde yaşanan sorunların akıl, bilim ve evrensel ilkelerin ışığında çözülmesi şarttır. Hayatımızı tehdit eden koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bugünlerde bir kez daha görülmüştür ki, geleceğimiz için eğitime ve bilime gerekenden çok daha fazla önem vermek zorundayız" dedi.

"ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLER EĞİTİM ORDUSUNA DAHİL EDİLSİN"

Türkiye'de yüz binlerce öğretmenin atama beklediğine dikkat çeken Barut, "Eğitimin içinde bulunduğu temel sorunlardan birisi ise atanamayan ve sayıları yüz binleri aşan öğretmenlerimizdir. Yarınlarımız olan çocuklarımızın eğitim yaşamının vazgeçilmez unsuru olan eğitimcilerimizin atamadan özlük haklara dek yaşadıkları tüm sorunları ivedilikle çözüme kavuşturulmalı, eğitim ordusunun personel eksikliği acilen giderilmeli, yani atama bekleyen öğretmenlerimiz göreve başlatılmalıdır" diye konuştu.

"DERHAL GÖREVE BAŞLATIN"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 18 Mart'ta ataması yapılan 20 bin öğretmenin hala göreve başlatılmadığına vurgu yapan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"KPSS'ye giren, sınav sonuçları açıklanıp kontenjanlar belirlendikten sonra mülakata alınan, güvenlik soruşturması yapılan ve tercihleri alınıp 18 Mart'ta ataması yapılan öğretmenlerimiz bir türlü eğitim ordusuna dahil edilmedi. Yapılan açıklamalara göre bu öğretmenlerimizin 2020 yılı Eylül ayına dek göreve başlatılmayacağı söyleniyor. Gerekçe olarak da 20 bin kişinin salgınla mücadele günlerinde ülke içinde yer değiştirmesinin riskli olacağı ileri sürülüyor. Bu süreçte atanan 20 bin öğretmenden bir çoğu bakanlık mevzuatında atama yapıldıktan sonra 15 gün içerisinde göreve başlama şartı bulunduğu için mevcut çalıştıkları işlerinden ayrıldı veya çıkarıldı. Yani bu öğretmenlerimiz işsiz, aşsız ve güvencesiz biçimde perişan olurken, büyük bir umutla resmi olarak göreve başlamayı bekliyor. Aylar öncesinden hazırlıkları yapılan bu atamanın, bütçesinden planlamasına her şeyinin tamam olduğunu biliyoruz. Bahanelerin ardında sığınılmamasını, işsiz ve güvencesiz kalan ataması yapılmış 20 bin öğretmenin derhal göreve başlatılmasını, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyoruz."

"BAKANLIĞIN İHMALİ VAR MI?"

Ayhan Barut soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

"18 Mart'ta ataması yapılan 20 bin öğretmenimiz, resmi olarak ne zaman göreve başlatılacaktır?

Atama süreçleri göz önüne alındığında 20 bin öğretmenin yaşadığı bu mağduriyetlerde bakanlığın bir ihmali ve eksikliği bulunuyor mu?

Ataması yapılan ve '15 gün içinde göreve başlama' şartı bulunduğu için mevcut işinden ve aşından olan, güvencesiz biçimde ortada kalan öğretmenlerimizin sorunlarını çözmek için bir planlamanız bulunuyor mu?

Ataması yapılan öğretmenlerin göreve başlama kararnamesinin elektronik ortamda ulaştırılması, görev yerlerine toplum sağlığını da riske atmayacak şekilde bir ulaşmalarının sağlanması için bir düzenleme yapacak mısınız?" (HABER MERKEZİ)

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