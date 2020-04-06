Lübnan'da Suriyeli bir mülteci kendini ateşe vererek intihar etti

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Beka vilayetinde Suriyeli bir mülteci, kendini ateşe vererek intihar etti. Kendini ateşe veren Suriyeli Bessam el-Hallak, hayatını kaybetti.

Suriyeli mültecinin geçim sorunları nedeniyle intihar ettiği belirtilen haberde, bölgedeki yetkili makamların olayı takip ettiği aktarıldı.

LÜBNAN'DAKİ SURİYELİ MÜLTECİLER

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2019 sonu itibarıyla Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 914 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, geçen yıldan beri ülkedeki Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusundaki desteğinin yetersiz olduğunu belirtiyor.

Ancak Suriyeki mülteciler ise ülkelerindeki savaş koşulları nedeniyle dönmeye endişe ediyor. (DIŞ HABERLER)