06 Nisan 2020 13:50
Kütahya'da bir işçi yaşamına son verdi
Kütahya'da Garp Linyitleri İşletmesi çalışanı Nihat Şenel yaşamına son verdi. 45 yaşındaki Şenel'in uzun süredir borç yüküyle uğraştığı iddia edildi.
Fotoğraf: DHA (Arşiv)
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Garp Linyitleri İşletmesi çalışanı Nihat Şenel, dün öğle saatlerinde hayatına son verdi.
yenikutahya.com'da yer alan habere göre 45 yaşındaki Şenel'in uzun süredir borç yüküyle uğraştığı iddia edildi.
Tavşanlı’daki Karakova Mahallesinde bulunan evinde intihar eden Şenel’in boş zamanlarında apartmanlarda kaloriferci olarak çalıştığı da iddia edildi.
Şenel'in yaşamına son verdiği haberi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Twitter hesabından da paylaşıldı.
April 5, 2020
(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
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