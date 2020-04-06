Mart 2020’de, 14’ü Covid-19'dan olmak üzere 113 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti
2020 Mart ayında en az 113 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti. Mart ayında İSİG’in tespit edebildiği 14 işçi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Görsel: İSİG Meclisi
İşçi sağlığı iş güvenliği (İSİG) Meclisi 2020 Mart ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre, mart ayında en az 113 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti.
Mart ayında en az 14 işçinin ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.
MART AYINDA 6 MÜLTECİ/GÖÇMEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
- İş cinayetinde hayatını kaybedenlerin 11’i kadın işçi, 102’si erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, gıda, büro, metal, enerji ve sağlık işkollarında gerçekleşti.
- Mart ayında iki çocuk işçi hayatını kaybetti. Çocuk işçi cinayetleri tarım ve metal işkollarında gerçekleşti.
- 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 18 emekçi bulunuyor.
- Mart ayında 6 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi, 2’si Suriyeli, 1’i Afganistanlı, 1’i Gürcistanlı, 1’i Özbekistanlı ve 1’i Rusyalı.
Rapora göre ölen 113 işçiden biri sendikalıydı.
Ölümler en çok tarım, taşımacılık, inşaat, metal, enerji, ticaret/büro, metal, sağlık, belediye/genel işler, konaklama ve gıda işkollarında gerçekleşti.
En fazla ölüm nedenleri sırasıyla trafik/servis kazası, ezilme/göçük, covid-19, yüksekten düşme, kalp krizi, zehirlenme/boğulma, şiddet elektrik çarpması ve intihar.
İSİG Meclisi, raporun sonunda koronavirüse karşı işçilerin sağlığının korunması için açıkladıkları 12 acil talebi yineledi.
(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
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