Koronavirüs nedeniyle 574 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Nisan)

SGK İLE ECZACILAR BİRLİĞİ ARASINDAKİ İLAÇ TEMİNİ PROTOKOLÜNÜN SÜRESİ UZATILDI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği arasındaki ilaç temini protokolünün süresinin uzatıldığını duyurdu.
İlaç temimine dair protokolün 31 Mart'ta sona erdiğini hatırlatan Selçuk, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yeni protokol görüşmeleri sürecinin ertelenmesi konusunda mutabakata vardık. Vatandaşımızın sağlık hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi ve ilaç teminin aksamamasını sağlamak için mevcut protokolümüzün süresini uzattık. Bunun için de SGK ile TEB arasında ek bir protokol imzaladık” dedi.
Bakan Selçuk, mevcut protokol kapsamında eczacılarla yapılan sözleşmelerin yenilenmesine gerek kalmayacağını bildirdi.