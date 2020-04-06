Koronavirüs nedeniyle 574 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

ÖZET

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı duyuruda son 24 saatte 73 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 135 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğunu aktardı. Böylece vaka sayısı 27 bin 69'a, can kaybı 574'e yükseldi.

İkinci bilim kurulunda yer alacak isimler açıklandı.

• Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği arasındaki ilaç temini protokolünün süresi uzatıldı. Protokolün süresi 31 Mart'ta sona ermişti.

20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağından işçilerin muaf tutulmasına tepkiler sürüyor.

Karantinaya alınan yerleşim yerlerine her gün yenileri ekleniyor.

• Cezaevlerindekilerin bir bölümünün tahliyesini öngören infaz düzenlemesindeki ayrımcı tutum sert şekilde eleştiriliyor. Gazetecilerin ve siyasi tutukluların ölüme ve hastalığa terk edilmemesi uyarıları yapılıyor.

• Üretimin zorunlu olmadığı sektörlerde tüm uyarılara rağmen çalışmak zorunda bırakılan işçiler, fatura ve borçlarının ertelenmesi ile ücretli izin talep ediyor.

• Evde kalmanın maliyeti yüksek. Yurttaşlar, "Ekonomi bu durumdayken evde kalırsak nasıl geçineğiz" diye soruyor.

CHP Milletvekili Özgür Karabat, sadece Cengiz Holdingin silinen vergi borcunun, iktidarın başlattığı bağış kampanyasında toplanan paradan kat kat fazla olduğunu açıkladı.

06 Nisan 2020 09:25
Son Güncellenme: 06 Nisan 2020 13:39
Sayfa, 5 dakikada bir yenilenir.
.
13:38

Paylaş

SGK İLE ECZACILAR BİRLİĞİ ARASINDAKİ İLAÇ TEMİNİ PROTOKOLÜNÜN SÜRESİ UZATILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği arasındaki ilaç temini protokolünün süresinin uzatıldığını duyurdu.

İlaç temimine dair protokolün 31 Mart'ta sona erdiğini hatırlatan Selçuk, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yeni protokol görüşmeleri sürecinin ertelenmesi konusunda mutabakata vardık. Vatandaşımızın sağlık hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi ve ilaç teminin aksamamasını sağlamak için mevcut protokolümüzün süresini uzattık. Bunun için de SGK ile TEB arasında ek bir protokol imzaladık” dedi.

Bakan Selçuk, mevcut protokol kapsamında eczacılarla yapılan sözleşmelerin yenilenmesine gerek kalmayacağını bildirdi.

13:20

Paylaş

"İNFAZ DÜZENLEMESİ ASIL ÇIKMASI GEREKENLERİ İÇERİDE BIRAKIYOR"

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, infaz düzenlemesi için "Asıl içeriden çıkması gerekenlerin içeride bırakılması öngörülen antidemokratik bir yaklaşım” değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Durakoğlu: İnfaz düzenlemesi asıl çıkması gerekenleri içeride bırakıyor

Mehmet Durakoğlu: İnfaz düzenlemesi asıl çıkması gerekenleri içeride bırakıyor

13:19

Paylaş

İNAFAZ DÜZENLEMESİ BEKLENTİLERİN UZAĞINDA

İnfaz düzenlemesi için “Beklentilerin çok uzağında” diyen Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Yönetim Kurulu üyesi Berivan Korkut, cezaevlerindeki isyan dalgasının yayılabileceği uyarısında bulunarak, genel af taleplerinin acil bir mecburiyet olduğunu vurguladı.

CİSST: İnfaz düzenlemesi beklentilerin uzağında, genel af acil bir mecburiyet

CİSST: İnfaz düzenlemesi beklentilerin uzağında, genel af acil bir mecburiyet

12:36

Paylaş

İKİNCİ BİLİM KURULUNDAKİ İSİMLER BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği ikinci bilim kurulunda yer alacak isimler açıklandı. Duyurulan isimler şöyle:

  • Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay
  • Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş
  • Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan
  • Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan
  • İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Özer
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztür
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter

İkinci ‘bilim kurulu’ndaki 7 isim belli oldu

İkinci ‘bilim kurulu’ndaki 7 isim belli oldu

11:51

Paylaş

"TÜM MADEN İŞLETMELERİNDE ÜRETİM DURDURULMALI"

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, koronavirüs salgınına karşı tüm maden işletmelerinde üretimin durdurulmasını istedi.

Maden Mühendisleri Odası: Tüm maden işletmelerinde üretim durdurulmalı

Maden Mühendisleri Odası: Tüm maden işletmelerinde üretim durdurulmalı

11:20

Paylaş

ÖZEL HASTANELER, KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDEN ÜCRET ALMAYA DEVAM EDECEK

Sağlık Bakanlığının salgın nedeniyle yeterli donanıma sahip özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etmesinin ardından başlayan ücret tartışması devam ediyor. SGK’nin özel sağlık kurumlarına ödeyeceği katkı payını iki katına çıkarması da sorunu çözmedi.

Özel hastanelerin ek ücret almaya devam edeceğini belirten Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, “Pandemi hastanesi ilan edilen özel hastaneler kamu eliyle hizmet vermelidir. Burada görev yapan hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının ücretleri kamu tarafından ödenmelidir” görüşünü dile getirdiler.

Özel hastaneler koronavirüs tedavisi için ücret almaya devam edecek

Özel hastaneler koronavirüs tedavisi için ücret almaya devam edecek

11:29

Paylaş

PTT'DEKİ YOĞUNLUK İŞÇİLERİN KOŞULLARINI DAHA DA AĞIRLAŞTIRDI

DİSK/İletişim-İş Sendikası, koronavirüs salgını sonrası PTT işçilerinin iş yükünün arttığına dikkat çekerek işçi sayısının artırılmasını ve çalışma koşullarının düzeltilmesini istedi.

DİSK/İletişim-İş: PTT’de işçi sayısı artırılsın, koşullar düzeltilsin

DİSK/İletişim-İş: PTT’de işçi sayısı artırılsın, koşullar düzeltilsin

10:42

Paylaş

"CENGİZ HOLDİNGİN SİLİNEN VERGİ BORCU, KAMPANYADA TOPLANAN PARADAN FAZLA"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Cengiz Holdingin iktidarın başlattığı kampanyaya yaptığı 34 milyon liralık bağışı ve silinen vergi borçlarını karşılaştırdı. Karabat, “Kur değerleri de hesaba katıldığında Cengiz’in affedilen borcu, bugün tüm kampanyadan toplanan paradan kat ve kat fazla” dedi.

Cengiz Holding’in silinen vergi borcu, bugünkü kurla 2 milyar 41 milyon liraya denk geliyor.

"Cengiz Holdingin affedilen borcu, kampanyada toplanan paradan kat ve kat fazla"

"Cengiz Holdingin affedilen borcu, kampanyada toplanan paradan kat ve kat fazla"

10:34

Paylaş

SAĞLIK VE BELEDİYE ÇALIŞANLARI KORUYUCU EKİPMAN SORUNU YAŞIYOR

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) İstanbul Şube Başkanı Nedime Yıldırım, koruyucu ekipman sıkıntısı yaşayan çoğu sağlık çalışanın salgına yakalandığını hatırlattı. Sağlık çalışanları arasında virüsün yayılmaması için bir an önce önlem alınması çağrısı yaptı.

Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Genel İş) İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Erkan da belediye işçilerinin de salgın sürecinde sağlık çalışanları gibi yoğun çalıştıklarını belirtti. Koruyucu ekipman konusunda sorun yaşadıklarını aktaran Erkan, “Çalışan arkadaşlarımızın can güvenliği en üst düzeyde sağlansın" çağrısında bulundu.

Binlerce sağlık ve belediye çalışanı koruyucu ekipman sorunu yaşıyor

Binlerce sağlık ve belediye çalışanı koruyucu ekipman sorunu yaşıyor

10:33

Paylaş

ESKİŞEHİR'DEKİ BUZLU TEKSTİL'DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Buzlu Tekstil’de birkaç işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 1 Nisan’da üterime ara verilen fabrikanın yönetimi, tüm işçilere gönderilen mesajda “Kendinizi izole edin, ailenizle aranıza mesafe koyun” demekle yetindi.

Buzlu Tekstil’de koronavirüs tespit edildi: Kendinizi izole edin, ailenizden uzak dur

Buzlu Tekstil’de koronavirüs tespit edildi: Kendinizi izole edin, ailenizden uzak dur

10:32

Paylaş

DİYARBAKIR'DA DAYANIŞMA AĞI KURULDU

Diyarbakır’da gönüllü bir grup, “Diyarbakır Kent Dayanışma Ağı” kurarak salgın sürecinde çalışamayan, işsiz kalan ve ekonomik gücü olmayanlar için yardım kampanyası başlattı.

Diyarbakır'da korona günlerinde Kent Dayanışma Ağı kuruldu

Diyarbakır'da korona günlerinde Kent Dayanışma Ağı kuruldu

10:31

Paylaş

ÇEVRE DERNEKLERİ, SALGINA RAĞMEN SÜREN DOĞA TAHRİBATINA TEPKİLİ

Maden ve enerji şirketlerinin koronavirüs salgınına rağmen yaşam alanlarına zarar vermeye devam ettiğini belirten Ordu Çevre Derneği ve Fatsa Doğa ve Çevre Derneği, hükümetin de maden sahaları için ihale yapmasına tepki gösterdi. İhalelerin iptal edilmesi talebiyle imza kampanyası başlatıldı.

Çevre dernekleri: Biz evde, şirketler ihalede!

Çevre dernekleri: Biz evde, şirketler ihalede!

10:30

Paylaş

"ÇOK SAYIDA ESNAF İLAÇ ALAMAMA TEHLİKESİ YAŞIYOR, DÜZENLEME YAPILMALI"

Sigorta prim borcunu iki aydan fazla geciktiren esnafın ilaçlarının SGK tarafından karşılanmadığını belirten CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, koronavirürs salgını nedeniyle pek çok işyerinin kapatıldığını hatırlattı. Esnafın ilaç alamama tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Bulut, bu konuda acil düzenleme yapılmasını talep etti.

CHP'li Burhanettin Bulut: Çok sayıda esnaf ilaç alamama tehlikesi yaşıyor

CHP'li Burhanettin Bulut: Çok sayıda esnaf ilaç alamama tehlikesi yaşıyor

10:29

Paylaş

EMEK GENÇLİĞİ: GENÇ İŞÇİLER SALGIN BİTENE KADAR ÜCRETLİ İZİNLİ SAYILSIN

Emek Gençliği, 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağından işçileri muaf tutan İçişleri Bakanlığı genelgesine tepki gösterdi, "Genç işçiler, yasak bitene kadar ücretli izinli sayılsın" çağrısı yaptı.

Emek Gençliğinden 20 yaş altı sokağa çıkma yasağından işçinin muaf tutulmasına tepki

Emek Gençliğinden 20 yaş altı sokağa çıkma yasağından işçinin muaf tutulmasına tepki

10:28

Paylaş

AKADEMİSYEN VAHAP COŞKUN'DEN İNFAZ DÜZENLEMESİNE EŞİTSİZLİK ELEŞTİRİSİ

İnfaz kanunundaki değişiklik teklifini Evrensel'e değerlendiren Akademisyen Vahap Coşkun, bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

Coşkun, “Koronavirüs ile mücadele için bir değişiklik yapılıyorsa ondan etkilenmesi muhtemel olan herkesin yararlanması gerekir. Çünkü, koronavirüs herhangi bir ayrım yapmıyor. Bu amaca uygun bir yasal düzenleme yaparken eğer insanların suçları arasında bir ayrıma giderseniz bu eşitlik ilkesinin ihlali olur. Çünkü eşitlik ilkesi, gerek Anayasa Mahkemesinin kararlarında gerek AİHM’nin kararlarında aynı durumda olanlara aynı kuralların uygulanması anlamına gelir” dedi.

Akademisyen Vahap Coşkun: İnfaz düzenlemesi eşitlik ilkesine aykırı

Akademisyen Vahap Coşkun: İnfaz düzenlemesi eşitlik ilkesine aykırı

10:27

Paylaş

PROF. DR. NİLAY ETİLER: 5-T STRATEJİSİ UYGULANSIN

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Başkanı Prof. Dr. Nilay Etiler, Evrensel'e verdiği demeçte, salgının kontrol stratejisinde test, temaslı takibi, tecrit, tedavi ve temel gelir talebinin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

5-T stratejisi uygulansın: Test, temaslı takibi, tecrit, tedavi ve temel gelir

5-T stratejisi uygulansın: Test, temaslı takibi, tecrit, tedavi ve temel gelir

 

10:26

Paylaş

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAN DERİ İŞÇİSİ: BU 2-3 AY SÜRERSE BİZ GÖÇERİZ

Evrensel'e konuşan Tekirdağlı deri işçisi, kısa çalışma ödeneği ile ücretinin yüzde 60'ını aldığını belirterek "Eğer bu 2-3 ay sürerse biz göçeriz. Bir de geri döndüğümüzde iş duracak mı? Salgın bitse bile deri piyasası hemen açılmaz. Patronların serveti yedi sülalesine ömür boyu yeter ama biz bir ay çalışmasak aç kalırız. Koronavirüs patronu başka işçiyi başka etkiliyor” dedi.

Deri işçisi: Patronun serveti yedi sülalesine yeter, biz bir ay çalışmasak aç kalırız

Deri işçisi: Patronun serveti yedi sülalesine yeter, biz bir ay çalışmasak aç kalırız

10:25

Paylaş

İŞÇİLERİN ANLATIMLARI FATMA ŞAHİN'İ YALANLIYOR

Antep'te Evrensel'e konuşan işçiler, denetimlerin Belediye Başkanı Fatma Şahin'in anlattığı gibi olmadığını söylüyor.

"Servisimizi şimdiye kadar sadece bir kez durdurdular, anlattıkları gibi sürekli denetim yapılmıyor" diyen işçiler, organize sanayi bölgesi girişinde kuyruk oluşmaması için kontrol gelişigüzel yapıldığını ve işçi servislerinde ateş ölçümü olmadığını aktardı.

Antep Belediye Başkanı Fatma Şahin’e yanıt: Denetimler anlatıldığı gibi değil

Antep Belediye Başkanı Fatma Şahin’e yanıt: Denetimler anlatıldığı gibi değil

10:24

Paylaş

DEPO İŞÇİLERİ ÜCRETLİ İZİN İLE BORÇLARININ VE FATURALARININ ERTELENMESİNİ İSTİYOR

İstanbul'da çalışan depo işçileri, Evrensel'e gönderdikleri mektupta "Bize iki dakika nefes aldırmayanlar, hırstan azı dişleri görünenler, bizim hayatımızı hiçe sayıyor. Hepimiz için ücretli izin talep ediyoruz. Hiçbirimiz işten çıkarılmak istemiyoruz. Borçlarımız ertelensin, faturalarımız ertelensin. Biz de insanız" diyor.

Depo işçileri: Borçlarımız ve faturalarımız ertelensin

Depo işçileri: Borçlarımız ve faturalarımız ertelensin

10:23

Paylaş

İSTANBUL İKİTELLİ'DEKİ YURTTAŞLAR "NASIL GEÇİNECEĞİZ" DİYE SORUYOR

İstanbul'da işçi nüfusun yoğunlukta olduğu İkitelli'de vatandaşı hayatı eve sığamıyor. Geçim derdi neredeyse işçiler için koronavirüs riskinden önce geliyor. Emekçiler soruyor: “Evde kalırsak nasıl geçineceğiz?”

İşçiler soruyor: Evde kalırsak nasıl geçineceğiz?

İşçiler soruyor: Evde kalırsak nasıl geçineceğiz?

10:22

Paylaş

PAZARDA ÇALIŞAN GENÇLER: EVE KİM EKMEK GÖTÜRECEK?

Diyarbakır’da 18 yaşının altına olup, pazarda çalışan gençler soruyor: “Ben çalışmasam eve kim ekmek götürecek?”

Diyarbakır’da pazarda çalışan gençler: Ben çalışmasam eve kim ekmek götürecek?

Diyarbakır’da pazarda çalışan gençler: Ben çalışmasam eve kim ekmek götürecek?

10:21

Paylaş

19 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ: ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM

Ankara'dan bir üniversite öğrencisi, Evrensel'e gönderdiği mektupta ekonomik güçlükler nedeniyle çalışmak zorunda olduğunu belirterek "Bizim giderlerimiz ne olacak? Çalışmak zorunda iken kayıplarımız nasıl karşılanacak? Bu sorular yanıt bekliyor" diyor.

19 yaşındaki öğrenci: Çalışmak zorundayım, büyük ihtimalle kaçak köçek çalışacağız

19 yaşındaki öğrenci: Çalışmak zorundayım, büyük ihtimalle kaçak köçek çalışacağız

DÜN NE OLMUŞTU?

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 574’e yükseldi. İçişleri Bakanlığı 31 şehre giriş-çıkış yasağına ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin ek genelgeler yayımlayarak işçileri muaf tuttu. "Evde kal" çağrıları sürerken ücretli izin verilmeyen milyonlarca işçi, kalabalık fabrikalara, atölyelere ve tersanelere gitmeye devam etti.

11 soru-11 yanıt | 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ve genç işçilerin hakları

11 soru-11 yanıt | 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ve genç işçilerin hakları

Koronavirüs ve Hayatımız | Yazar Aydın Çubukçu değerlendirdi

Koronavirüs ve Hayatımız | Yazar Aydın Çubukçu değerlendirdi

Doç. Dr. Çağhan Kızıl: Yoğun bakıma alınanların yüzde 12’si 45 yaş altında

Doç. Dr. Çağhan Kızıl: Yoğun bakıma alınanların yüzde 12’si 45 yaş altında

13 soruda koronavirüs nedir? Kovid-19'un belirtileri ve korunma yolları neler?

13 soruda koronavirüs nedir? Kovid-19'un belirtileri ve korunma yolları neler?

Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar: Tuzlu su, turşu, maske, kelle paça…

Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar: Tuzlu su, turşu, maske, kelle paça…

GÜNCELLENDİ
Koronavirüs nedeniyle 574 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Nisan)
Koronavirüs nedeniyle 574 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

Mehmet Durakoğlu: İnfaz düzenlemesi asıl çıkması gerekenleri içeride bırakıyor
Mehmet Durakoğlu: İnfaz düzenlemesi asıl çıkması gerekenleri içeride bırakıyor

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, infaz düzenlemesi için "Asıl içeriden çıkması gerekenlerin içeride bırakılması öngörülen antidemokratik bir yaklaşım” dedi.

Mart 2020’de, 14’ü Covid-19'dan olmak üzere 113 işçi cinayetinde hayatını kaybetti
Mart 2020’de, 14’ü Covid-19'dan olmak üzere 113 işçi cinayetinde hayatını kaybetti

2020 Mart ayında en az 113 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti. Mart ayında İSİG’in tespit edebildiği 14 işçi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Maden Mühendisleri Odası: Tüm maden işletmelerinde üretim durdurulmalı
Maden Mühendisleri Odası: Tüm maden işletmelerinde üretim durdurulmalı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, koronavirüs salgınına karşı tüm maden işletmelerinde üretimin durdurulmasını istedi.

GÜNCELLENDİ
Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 69 bin 522'ye yükseldi
Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 69 bin 522'ye yükseldi

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 69 bin 522'ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 276 bin 571 oldu.

DİSK/İletişim-İş: PTT’de işçi sayısı artırılsın, koşullar düzeltilsin
DİSK/İletişim-İş: PTT’de işçi sayısı artırılsın, koşullar düzeltilsin

DİSK/İletişim-İş, koronavirüs salgını sonrası PTT işçilerinin iş yükünün arttığına dikkat çekerek işçi sayısının artırılmasını; çalışma koşullarının düzeltilmesini istedi.

"Cengiz Holdingin affedilen borcu, kampanyada toplanan paradan kat ve kat fazla"
"Cengiz Holdingin affedilen borcu, kampanyada toplanan paradan kat ve kat fazla"

CHP Milletvekili Özgür Karabat, Cengiz Holdingin Erdoğan'ın açıkladığı kampanyaya 34 milyonluk bağışı ile silinen vergi borcunu karşılaştırdı.

Buzlu Tekstil’de koronavirüs tespit edildi: Kendinizi izole edin, ailenizden uzak dur
Buzlu Tekstil’de koronavirüs tespit edildi: Kendinizi izole edin, ailenizden uzak dur

Eskişehir’de kurulu Buzlu Tekstil’de birkaç işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Test sonuçlarını işçilere mesaj atarak duyuran şirket, işçilere bireysel önlem almalarını önerdi.

Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı

İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"

GÜNCELLENDİ
Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz

Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
Narkoz Grubu çatıda konser veriyor

Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi

Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”

YAZARLAR
Bülent FALAKAOĞLU
Bülent FALAKAOĞLU

Yüz binlerce genç ateşe atıldı, biyolojik silaha çevrildi: Bulaş-bulaştır özgürlüğü (!)

 Ercüment AKDENİZ
Ercüment AKDENİZ

Ya pandemiler çağı ya sosyalizm

 Şebnem Korur FİNCANCI
Şebnem Korur FİNCANCI

Ölümler olmasın!

 Mumia Abu JAMAL
Mumia Abu JAMAL

Her şey dağılıyor

 Mithat Fabian SÖZMEN
Mithat Fabian SÖZMEN

Olimpiyat parası
SEFER SELVİ
Sefer Selvi Karikatürleri
BİRİNCİ SAYFA
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
HABER BÜLTENİ
Evrensel haber bülteni
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa