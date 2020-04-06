Koronavirüs nedeniyle 574 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Nisan)

ÖZET

• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı duyuruda son 24 saatte 73 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 135 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğunu aktardı. Böylece vaka sayısı 27 bin 69'a, can kaybı 574'e yükseldi.

• İkinci bilim kurulunda yer alacak isimler açıklandı.

• Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği arasındaki ilaç temini protokolünün süresi uzatıldı. Protokolün süresi 31 Mart'ta sona ermişti.

• 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağından işçilerin muaf tutulmasına tepkiler sürüyor.

• Karantinaya alınan yerleşim yerlerine her gün yenileri ekleniyor.

• Cezaevlerindekilerin bir bölümünün tahliyesini öngören infaz düzenlemesindeki ayrımcı tutum sert şekilde eleştiriliyor. Gazetecilerin ve siyasi tutukluların ölüme ve hastalığa terk edilmemesi uyarıları yapılıyor.

• Üretimin zorunlu olmadığı sektörlerde tüm uyarılara rağmen çalışmak zorunda bırakılan işçiler, fatura ve borçlarının ertelenmesi ile ücretli izin talep ediyor.

• Evde kalmanın maliyeti yüksek. Yurttaşlar, "Ekonomi bu durumdayken evde kalırsak nasıl geçineğiz" diye soruyor.

• CHP Milletvekili Özgür Karabat, sadece Cengiz Holdingin silinen vergi borcunun, iktidarın başlattığı bağış kampanyasında toplanan paradan kat kat fazla olduğunu açıkladı.