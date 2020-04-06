Diyarbakır'da korona günlerinde Kent Dayanışma Ağı kuruldu

Türkiye'de eni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ederken pek çok vatandaş, ekonomik zorluklar nedeniyle, iktidarın destek paketi sunmadan yaptığı "Evde kal" çağrılarına uymakta zorluk çekiyor. Diyarbakır’da gönüllü bir grup, “Diyarbakır Kent Dayanışma Ağı” kurarak bu süreçte çalışamayan, işsiz kalan ve ekonomik gücü olmayanlar için yardım kampanyası başlattı.

Dayanışma ağı adına açılan Twitter hesabında, oluşumun kuruluş süreci anlatıldı ve "Diyarbakır #Evdekalabilsin diye 1 koli de sen hazırla" çağrısı yapıldı.

Dayanışma ağının "Biz kimiz" başlıklı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Diyarbakır Kent Dayanışma Ağı; etrafımızı saran Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte girilen zorlu süreçte dünyanın dört bir yanından yükselen dayanışma örneklerine katılan yerel bir oluşumdur.

Küresel salgının varlığını sivrileştirdiği eşitsizlik ve adaletsizliklere karşın kendini doğuran 'dayanışma inceliği' mevcut sivil alanda yeteri kadar yer bulamadığından, farklı kesimlerden oluşan bağımsız bir grup gönüllünün adının koyduğu bu dayanışma ağı, Diyarbakır halkı arasında bağı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Evde kalınması gereken bu süreçte; -başta geçim sıkıntısı çekenler, ihtiyaçlarını temin edemeyenler, risk grubunda yer alanlara yönelik olmak üzere- temel ihtiyaçları bir arada tedarik etmek, maneviyatı güçlendirmek ve Diyarbakır halkının kendi kendine yetebilmesini sağlamak; böylece salgın günlerini birlikte, el ele atlatabilmek için Diyarbakır Evde Kalabilsin diye 1 koli de sen hazırla!’ kampanyasıyla yola çıktı.

Sen de destek olmak ve yerini almak istiyorsan;

Lütfen bizimle iletişime geç!"

(HABER MERKEZİ)

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