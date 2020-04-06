Emek Gençliğinden 20 yaş altı sokağa çıkma yasağından işçinin muaf tutulmasına tepki
Emek Gençliği, 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağından işçileri muaf tutan İçişleri Bakanlığı genelgesine tepki gösterdi, "Genç işçiler, yasak bitene kadar ücretli izinli sayılsın" dedi.
Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel
Emek Gençliği, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağından işçileri muaf tutmasına tepki gösterdi.
Yapılan yazılı açıklamada, “Sermaye birikimi sekteye uğramasın, çarklar dönmeye devam etsin diye emekçilerin ‘yaşam hakkını’ hiçe saydığını açıktan ilan ediliyor” ifadelerine yer verildi.
Genç işçilerin, salgın günlerinde önlemlerin alınmadığı ve virüsün hızlı yayılabildiği ortamlar-da çalıştırılmak zorunda bırakıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Valiliklere gönderilen genelge derhal geri çekilmelidir ve genç işçi arkadaşlarımızın haklarını garanti altına alacak acil adımlar atılmalıdır” denildi.
Emek Gençliği taleplerini şöyle sıraladı:
- Genç işçiler, yasak bitene kadar ücretli izinli sayılmalı ya da işsizlik ödeneğinden yararlanmalı.
- Yaş fark etmeksizin tüm gençlerin ve çocukların sağlığının garanti altına alınacağı önlemler alınmalı.
- Sigortasız çalıştırılan genç işçiler tespit edilip temel ihtiyaçları karşılanmalı.
(İstanbul/EVRENSEL)
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