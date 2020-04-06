SANKO Holding, işten çıkarılan işçiyi haberimiz üzerine geri alıyor

SANKO Holding bünyesinde faaliyet gösteren Irmak Beton İşçisi Cihan Aksu’nun işten atılmasına ilişkin yaptığımız haberin ardından açıklama yapan holding, Aksu’nun işe geri alınacağını bildirdi.

Antep’te koronavirüs şüphesi ile tedavi altına alınan İsmet Zer’in, test sonucu ‘negatif’ çıkmasına rağmen bir süre sonra yaşamını yitirmiş, Zer’in ölüm belgesinde ise ölüm şekline “Bulaşıcı Hastalık (Doğal Ölüm)” yazılmıştı. Zer’in yeğeni Cihan Aksu, dayısı defnedilirken uzaktan çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştıktan sonra ise işten çıkarılmıştı.

Haberimizin ardından SANKO Holding bir açıklama yaptı. SANKO Holding Basın Danışmanı Cengiz Halil Çiçek, Evrensel'e yolladığı yazılı açıklamada, “Gazetenizde yer alan haberde, koronavirüs şüphesi ile vefat eden dayısı İsmet Zer defnedilirken salgın nedeniyle kimsenin cenazeye yaklaştırılmadığını ve koruyucu kıyafetler giyen görevliler tarafından defin işleminin yapıldığını belirten Cihan Aksu’nun, ‘SANKO’nun taşeronu Irmak Beton’da çalışıyordum…’ ifadesi üzerine işinden çıkarıldığından haberdar olduk. İncelememiz sonrası, firmanın, Aksu’nun dayısının cenaze törenine katılımı konusunda kurumumuz ilgili birimini bilgilendirdiğini, personelin cenaze töreni sonrası 14 günlük izole iznine gönderilmesinin söylendiğini, ancak 14 günlük süre içerisindeyken işten çıkarıldığını öğrendik. Bunun üzerine üst yönetimimiz nezdinde konu ele alındı ve taşeron firma yönetimi, Cihan Aksu’nun izole süresi bitiminde işbaşı yaptırılması konusunda uyarıldı. Yayınınız ile haberdar olduğumuz konu yönetimimiz nezdinde takibimizdedir. Bilgilenmemizi sağladığınız için teşekkür ederiz” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Test sonucu negatif, ölüm raporunda bulaşıcı hastalık!