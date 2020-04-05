İtalya’da salgın stresi nedeniyle bir hemşire yaşamına son verdi

Milano'da Monza San Gerardo Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde çalışan 34 yaşındaki hemşire Daniella Trezzi, geçtiğimiz hafta hastalığa yakalandığını öğrendi. Daha hastalığı taşıdığını öğrenmeden önce koronavirüsü başkalarına yayabileceği düşüncesiyle perişan olan ve Avrupa’daki salgının merkez üssündeki bir hastanedeki amansız çalışma koşullarıyla karşı karşıya olan Trezzi, trajik bir biçimde intihar etti.

Wsws.org’dan Allison Smith’in haberine göre, İtalya Ulusal Hemşireler Federasyonu (FNOPI), Trezzi’nin ölümü hakkında yaptığı kısa açıklamada, onun ve Kovid-19 semptomları gösteren karantinadaki hastalarla ilgilenen birçok hemşirenin “hastalığı başkalarına bulaştırma korkusu nedeniyle ağır stres” yaşadıklarını dile getirdi. Açıklamada, “Her birimiz bu mesleği iyisiyle ve ne yazık ki kötüsüyle de seçtik: bizler hemşireyiz. Ve hemşireler, tüm hemşireler, kendi hayatları risk altındayken bile –ve şu anda açıkça öyle– hiç kimseyi yalnız bırakmazlar. Yalnızca şunu demeniz yeterli: Hemşireleri terk etmemeliyiz, terk edemeyiz.” (DIŞ HABERLER)