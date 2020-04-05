KKTC’de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi

TTB: Birçok özel hastanede hekimler işten çıkarılıyor

"Birçok özel hastanede hekimler işten çıkarılmakta ya da periyodik olarak ücretsiz izne gönderilmektedir. Sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü hekimler göreve ve nöbete çağrılabilmektedir."