Ücretsiz maske dağıtımı başlıyor

Pazar ve market gibi sosyal alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından vatandaşlara maskenin ücretsiz sağlanması adına karar alındı.

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararıyla online olarak ücretsiz maske temini sağlanmaya başladı. Vatandaşlar, PTT'nin online alışveriş sistemi ePTTAVM üzerinden ücretsiz maske temin edebilecek.

Ücretsiz maske temininin sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamadığı belirtildi.

EPTTAVM İLE ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine adres bilgileriyle birlikte giriş yapılıyor.

Vatandaşların her hafta 1 paket maske (5 adet) alma hakkı bulunuyor. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır. (HABER MERKEZİ)

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