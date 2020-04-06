06 Nisan 2020 03:19

İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"

“LOST” posterlerini yapan sanatçı, kendini “Asbestos” olarak tanımlıyor, maske kullanarak yüzünü kapatıyor. Kurduğum bağlantılar aracılığıyla kendisiyle bir gece buluştuk ve stüdyosuna gittik.

Lost posterlerini yapan Asbestos

Fotoğraf: Anıl Yurdakul

  • ANASAYFA
  • KÜLTÜR
    • Paylaş

    Anıl YURDAKUL
    Dublin

    Tarih boyunca insanlar duvarlara yazılar yazmış, resimler çizmiştir. Günümüzün modern insanının duvarla olan ilişkisi, ilkel çağ insanından farkı, araçları değiştirmiş olmasıdır. Bir flaneur gibi şehrin sokaklarında gezintiye çıktığımızda, duvarlarda aşk ilanları, siyasi söylemler, yapılması istenmeyen yazı örnekleri görürüz. Duvarlarda sanatı ele alırsak; ‘hobo’ların birbirlerine rehber olan çizimleri, Jean-Michel Basquiat ile başlayan graffiti sanatı, posterler, stickerlar görürüz. Modern insanın amacı ‘İlkel Çağ insanı’ndan farklı değildir. Sorun; ‘Mesaj vermek’tir. Mesaj verme isteği ise ‘Kendini ifade etmek’ten gelir.  

    Dublin; kiraları yüksek, lüks otellerle donatılan, hastanelerin acil servisleri 70 avrodan başlayan -salgın öncesinde- üç sene içerisinde 200’ün üzerinde evsizi ölen, nefes almanın vergiye tabi tutulduğu, parklarını bağımlıların ele geçirdiği bir şehir.  Aynı zamanda sokakları graffiti, sticker ve posterlerle donatılan bir şehir. Ve bu “Street Art” sanatları arasında en göze çarpan ise “LOST” serisi. Şehrin hemen hemen yer yerinde var olan “LOST” posterlerinin her biri farklı bir objeye işaret eder. ‘LOST’ posterlerinin vermek istediği mesaj ise, özel mülkiyeti eleştirmek, eşyalarla olan obsesif bağlılığı anlatmaktır.

    Lost posterlerini yapan Asbestos

    Fotoğraf: Anıl Yurdakul

    "KAYBETTİKLERİMİZİ BULDUK"

    “LOST” posterlerini yapan sanatçı, kendini “Asbestos” olarak tanımlıyor, maske kullanarak yüzünü kapatıyor. Kurduğum bağlantılar aracılığıyla kendisiyle bir gece buluştuk ve stüdyosuna gittik. Klasik bir soru olan “Nasıl başladın?” sorusunu soruyorum, “Asbestos” anlatmaya başlıyor:

    “17 yıl önce bir pubda bulduğum posterden esinlenerek oluşturdum LOST serisini. Bu bir ‘LOST Harley Davidson tişörtüydü’. Kaybedecek önemli bir şey olmadığı gerçeğinden esinlendim ama tüm posterlerin görseli aynı anlamı taşıyordu. Seriyi yaratma amacım sahip olduklarımıza 'takıntılı' derecede bağlı olduğumuzu vurgulamaktı. Çünkü sahip olduklarımız o kadar da önemli değildi, onları kaybedersek mutsuz olmayacağımızı vurgulamak istedim. Serinin en büyük sürprizi ise insanların cevapla dönmesi ve kaybettikleri şeyleri bulduklarını söylemeleriydi. Zaten bütün amaç, bir poster hazırlamaktan ziyade halkla etkileşime geçmek.” (Asbestos; “I’ve lost” diyerek “Lost” serisine gönderme yapıyor.)

    Uzun yıllardır sokak sanatçısı olarak çalışan Asbestos, sanat okuluna gitmediğini ama kreatif dünyanın tamamen kendi dünyası olduğunu ve yıllardır kamusal alandaki insanlarla iletişime geçmek için yeni yollar bulmayı öğrendiğini söylüyor. Peki ama neden maske? ‘Alter Ego’ olduğu kanısındaki düşüncemi dile getirdiğimde reddederek şöyle devam ediyor:

    KAPİTALİZME KARŞI SAVAŞAN MASKELİ

    “Maske benim için dışarı yansıttığım kişilikten ayrı olan sanatçı kişiliğimin parçası. Kanadalı Sanatçı Troy Lovegates bana ‘Antik Yunan’da aktörlerin farklı roller oynamasını sağlayan bir maske olduğunu anlatmıştı. Maske kullanarak kendi kişiliklerimi keşfediyorum ve bu mural çalışmalarımda oluşturduğum bir anlatıya yol açtı. İki kişiliğim bulunuyor; biri her gün olan ben, diğeri kurgusal bir karakter olan ve “left hand” (sol el) olarak adlandırdığım karakter. Left hand benim hiç doğmamış versiyonum. Eğer ben doğmadan 46 gün önce annem, bomba yüklü bir arabanın yanından biraz gecikerek geçseydi hiç doğmamış olacaktım. Left hand benim masum versiyonum, dünyayı benim gözlerimden anlamaya çalışıyor ama her şeyi anlamıyor. Çünkü o hiç doğmadı, hiç büyümedi. Hayatı “First hand” tarafından deneyimlemiyor!”

    Lost posterlerini yapan Asbestos

    Fotoğraf: Anıl Yurdakul

    İSTANBUL GÜNLÜĞÜ

    Asbestos ile yağmurlu bir gecede insanların meraklı bakışları arasında şehrin duvarlarına birlikte poster astık. Bugüne kadar hiç tutuklanmayan Asbestos, gece-gündüz poster asmakla meşgul. Üstelik sadece İngilizce posterler yapmıyor. Bugüne kadar Almanca, Fransızca, Türkçe, Japonca, İspanyolca ve İtalyanca posterler yapmış. Tatile gittiği her yere yanında posterleri ve stickerlarını da götürüyor. İstanbul’a gitmeye karar verdiği bir gün, Türkçe bilen arkadaşlarına çeviri yaptırarak posterler hazırlamış. Ayrıca Kadıköy’de tren yolu civarında “Cins” grubuyla sokakta resim yapmış. İstanbul’u nasıl buldun sorumu şöyle cevapladı; “İstanbul’u seviyorum. Dünya üzerinde favori yerim. Ayrıca yüzlerce sticker yapıştırdım şehre. Bana saatlerce dolaşmak için bahane veren müthiş bir şehir.”

    Geleneksel graffiti sprey ile resim yapma ya da isim yazmanın mümkün olduğunu belirten Asbestos, sokak sanatında poster, stencil, resim, yerleştirmelerinin fikre değil araçlara odaklanıldığını düşünüyor. Harika bir fikrin herhangi bir araçla ifade edilebileceğini söylüyor.

    Günümüzde işler değişti, illegal bir sanat olan “street art” sanatçıları tıpkı Rönesans sanatçıları gibi sponsorlar sayesinde duvarlara resimler yapıyor, sergiler açıyor, hatta firmalar için özel resimler yapıyor. Sisteme karşı olan bir sanat dalı, ava giderken avlandı mı? Asbestos gibi sanatçılar olduğu sürece bu soruyu sormak biraz erken olacaktır ama çanlar street art için çalıyor!

    Street art dışında olan ‘duvar yazıları’nın hâlâ ilkel duyguyla devam etmesi ise ilgi çekici. ‘Mağara adamı’nın ilkel duyguları uzay çağında da devam ediyor. Kendini gösterme, ilgi çekme, mesaj verme, kanıtlama çalışmaları ‘tarihi eser’ olup olmadığının bir önemi olmadan dışa çıkmaya devam ediyor…

    Lost posterlerini yapan Asbestos

    Fotoğraf: Anıl Yurdakul

    Amerikan işçi sınıfının kayıp kuşağı: Hobo

    Amerikan işçi sınıfının kayıp kuşağı: Hobo

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 73 kişi yaşamını yitirdi
    SONRAKİ HABER

    TTB: Birçok özel hastanede hekimler işten çıkarılıyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    İşçiler, talepleri etrafında birleşirse isteklerini elde edebilir

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    İktidarın sınıfsal mesafesidir asıl sorun

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Kampanya değil, karantina önemli

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Yeterim-yetersin-yeter yeteriz-yetersiniz-yettiler!

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Geevreeekkçiii...

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Köpek, şiddet sarmalı ve öteki İstanbul

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Emolojişlemek

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Önceleri

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Davetsiz misafir’ meselesi (1)

     Yaşar ATAN
    Yaşar ATAN

    O Yaşam Sevinci
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İnşaat işçileri, koronavirüs kapan işçi arkadaşlarıyla birlikte 3 gündür aynı araçta
    İnşaat işçileri, koronavirüs kapan işçi arkadaşlarıyla birlikte 3 gündür aynı araçta

    Erzurum'dan İstanbul'a çalışmaya gelen beş inşaat işçisinden birinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İşçiler kalacak yeri olmadığı için 3 gündür testi pozitif olan arkadaşlarıyla aynı araçta kalıyor.

    OBA Makarna patronundan muhabirimize tehdit: Resmi kaldırma, görürsün yapacaklarımı
    OBA Makarna patronundan muhabirimize tehdit: Resmi kaldırma, görürsün yapacaklarımı

    OBA Makarna fabrikası patronu, koronavirüs sürecinde işçilerin çalışma saatlerinin yükseltilmesini haberleştiren muhabirimizi tehdit etti: O resmi kaldırma görürsün sana neler yapacağım.

    "Koronavirüs" günlerinde aile içi şiddet yüzde 38,2 arttı
    "Koronavirüs" günlerinde aile içi şiddet yüzde 38,2 arttı

    Koronavirüs sürecinde pek çok vatandaş evde kalıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden derlenen bilgilere göre; bu süreçte aile içi şiddet yüzde 38,2 artış gösterdi. 

    Ücretsiz maske dağıtımı başlıyor
    Ücretsiz maske dağıtımı başlıyor

    PTT'den online başvuru yapan kişilere ücretsiz maske dağıtılacak. Ücretsiz maske temininin sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamadığı belirtildi.

    TTB: Birçok özel hastanede hekimler işten çıkarılıyor
    TTB: Birçok özel hastanede hekimler işten çıkarılıyor

    "Birçok özel hastanede hekimler işten çıkarılmakta ya da periyodik olarak ücretsiz izne gönderilmektedir. Sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü hekimler göreve ve nöbete çağrılabilmektedir."

    GÜNCELLENDİ
    İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bin 887'ye yükseldi
    İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bin 887'ye yükseldi

    Ülkede son 24 saatte 525 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirirken, bu sayı "son 17 günde kaydedilen en düşük" günlük ölüm sayısı oldu. 

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 73 kişi yaşamını yitirdi
    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 73 kişi yaşamını yitirdi

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti. Böylece yaşamını yitirenlerin sayısı 574'e yükseldi. Ayrıca vaka sayısı da 27 bin 69'a yükseldi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 574 ölüm, 27 bin 69 vaka| Türkiye'den gelişmeler (5 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 574 ölüm, 27 bin 69 vaka| Türkiye'den gelişmeler (5 Nisan)

    Türkiye'den Kovid-19 salgınına ilişkin öne çıkan olay ve açıklamalar...

    GÜNCELLENDİ
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    GÜNCELLENDİ
    2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: Otizm nedir?
    2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: Otizm nedir?
    Nalan Çelik, Gonca Özmen ve Betül Dünder, hayatlarını değiştiren kitapları anlattı
    Nalan Çelik, Gonca Özmen ve Betül Dünder, hayatlarını değiştiren kitapları anlattı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Ev sahibinin evden çıkardığı sağlık çalışanı çift: Bu davranış insanlığa sığmaz
    Ev sahibinin evden çıkardığı sağlık çalışanı çift: Bu davranış insanlığa sığmaz

    Denizli'de sağlık emekçisi çift, ev sahibinin yarattığı tartışma üzerine evden çıkarıldı. Koronavirüs yüzünden evden çıkarıldıklarını düşünen çift, bu davranışın insanlığa sığmadığını ifade etti.

    Pazar yerlerine maskesiz girmek yasak fakat maske ücretli
    Pazar yerlerine maskesiz girmek yasak fakat maske ücretli

    Denizli’de pazar yerine maskesiz alınmayan yurttaşlar, “Neden tek kullanımlık maskeye 3 lira ödemek zorunda kalıyoruz, neden belediye ücretsiz dağıtmıyor” diyerek tepki gösterdi.

    Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
    Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

    Çiğli OSB'de kurulu bulunan Nemak'ta Ali Kurtuluş isimli işçinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    Annelerle uzaktan eğitimi konuştuk: “Çocuklarımız için çok kaygılıyız”
    Annelerle uzaktan eğitimi konuştuk: “Çocuklarımız için çok kaygılıyız”

    Aliağa'da görüştüğümüz anneler, uzaktan eğitimin yeterince verimli olmadığını, özellikle küçük çocuklarla günün her saati evde vakit geçirmenin zorluklarını anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı
    Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

    İzmir Akar Tekstil işçileri, bir işçiye Kovid-19 teşhisi konması üzerine işbaşı yapmadı. Eli sopalı bir grup işçilere saldırırken Sağlık Kurulu, "İş yerinde çalışmaya devam edilebilir" dedi.

    Aydın İl Milli Eğitim Müdürünün Kovid-19 olduğu açıklandı
    Aydın İl Milli Eğitim Müdürünün Kovid-19 olduğu açıklandı

    Koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Konuyla ilgili Eğitim Sen Aydın Şubesi açıklama yaptı.