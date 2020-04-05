Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 73 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti. Böylece yaşamını yitirenlerin sayısı 574'e yükseldi. Ayrıca vaka sayısı da 27 bin 69'a yükseldi.
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA
Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, banalığın sitesinde yer alan 5 Nisan tarihli koronavirüs verilerini paylaştı.
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 27 bin 69, can kaybı 574'e yükseldi.
Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1042 oldu.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından “Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti. Virüse fırsat tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.
Test sayısında 20.000’i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000’i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Anu01vZPU8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 5, 2020
Türkiye'de koronavirüs: 574 ölüm, 27 bin 69 vaka| Türkiye'den gelişmeler (5 Nisan)