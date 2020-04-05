05 Nisan 2020 18:54

Köydeki babayla diyalog: Ölek zamanı

"Ölek geldiği vakit, kümesteki tavukların yetişklerini tutup, civcivleri salsak öleğin önüne geçebilir miydik? Tek bir tavuk bile dışarıda gezip akşam gelse hastalığı kapıp kümese taşır illa ki."

Kuş gribi salgını döneminde yetkililer, tavuk çiftliğini kontrol ediyor.

Fotoğraf: Filipinler Tarım Bakanlığı

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    Av. Tugay BEK

    Koranavirüs salgını nedeni ile herkes gibi ben de uzaklardaki dostları, akrabaları daha çok arar oldum. Her gün köyde yaşayan anne babamla konuşuyorum.

    Babam memur emeklisi ve uzun yıllardır köyde yaşıyor. Yaşı yetmiş ama işi bitmiş değil çok şükür. O, dededen kalma tarlaları tek başına ekip biçer, gençlere taş çıkartır. Öyle kar getirsin, aile ekonomisine katkısı olsun diye değil ama. Astarı yüzünden pahalı olur bizimkinin çiftçiliği. Buğday, soğan, nohut ne ekersen eksin çoğu zaman masrafını dahi kurtaramaz, yorulduğu ile kalır.

    Biz küçükken, köyümüzde tepelikler, dere yatakları, sarp yamaçlar, nerede bir evlek yer varsa her yer öküzlerle, katırlarla sürülüp ekilirdi. Artık hayvanların yerini traktörler aldı. Ekinleri biçerdöver kaldırıyor. Tarımda makineleşme, imkanlar, üretim kapasitesi arttı. Ama bütün bunlara rağmen birinci sınıf sulanabilir tarlalar dahi yaban otları ile kaplı. Köylü, emeğinin karşılığını alamadığından tarlaları ekemiyor. Bizim ihtiyar delikanlı ise inadından tarlaların boş bırakmıyor hâlâ.

    - Baba nasıl gidiyor korana günleri?

    - Biz iyiyiz buralarda. Evde kurutulmuş sebze, yazdan hazırlanan konserve var. Un da oldu mu her gün çörek yapıp yiyoruz. Asıl şehirlerde işe gitmek, eve ekmek getirmek zorunda olanların durumu çok güç. Ama böyle giderse köylü evinden çıkamadığı için tarlalar bu sene ekilemeyecek. Seneye, bu ülke, bu insanlar, ne yeyip, ne içecek?

    Koranavirüs salgınının ekonomik siyasi sonuçları olacağına ilişkin epey yazı okudum. Uzmanların yorumlarını dinledim. Ama bunu hiç düşünmemiştim. Sahi tarlalar boş kalınca ne yeyip ne içecek bu insanlar?

    Babamın kredi kartı yok. Evde tüketilenlerin çoğu tarladan, bağdan, bostandan gelenler. Belki de bu sebepten benden daha gerçek dertleri var. Kredi kartı ile marketten aldığımız ambalaj içindeki mamul gıdanın çiftçinin emeğinin ürünü olduğunu bilsek de hatırımızdan çıkıyor çoğu zaman.

    - Memleketin ne yiyeceğini düşünenler olur elbet baba. Sen şimdi bunu dert etme. Tarla ekicem diye dışarı çıkma zamanı değil. Bu sene de tarlalar herk (nadas) olsun. Kendine gelsin toprak.

    - Zaten istesek de çıkamıyoruz. Köyün içinde jandarma dolaşıyor. İhtiyarların hepsi içerde. Hava güneşli olunca şöyle bir evinin bahçesinde gezinip tekrar içeri giriyorlar. Bu yaşa geldim ben böyle bir şey görmedim. Köy terk edilmiş gibi.

    Ben onu, o beni, sokağa çıkılmaması gerektiği yönünde tekrar tekrar tembihledik. Sağlık durumumuz da iyi olduğuna göre artık vedalaşabilirdik. Ama babamın salgın nedeni ile kaygılı ve dolu olduğu sesine yansıyordu. Eve kapandığından konuşmaya, iki lafın belini kırmaya ihtiyacı vardı tabi.

    - Ne olacak nere varacak bu işin sonu. Hükümetin aldığı kararlar da hiç kafama yatmadı.

    - Nesi kafana yatmadı baba?

    - Eskiden şimdiki gibi değildi, her evin 20-30 tavuğu olurdu. Köylü sabahları kümesin kapısını açar, akşam olunca da herkesin tavuğu yerine gelirdi.

    Yaşlandıkça, yol aldıkça, geçmiş daha bir güzelleşiyor, anlatacak anı çok oluyor tabi diye düşündüm.

    - Biliyorum. Şimdi artık herkes marketten yumurta alıyor değil mi?

    - Evet çoğu aile köyde yaşamasına rağmen yumurtayı ekmeği marketten alıyor. Ama diyeceğim bu değildi. O zamanlar her 3-4 yılda bir tavuklara ölek (kıran, hayvanlarda görülen salgın hastalık) gelirdi. Ölek geldi miydi köyde 5-6 tavuk kalır kalmaz, bir ay içinde bir bir ölürlerdi. Köylünün kıyıp da yiyemediği tavuklar telef olur giderdi.

    -  Evet baba, çocukken bir defasında ben de görmüştüm. Tavuklar ishal olup, bir iki gün içinde de tek tek ölüyordu.

    - Eğer köyde öyle sebepsiz yere bir bir tavuk ölmüş ise tedbiren tavukları dışarı bırakmaman gerekir. Kendi tavuğunu korumanın yolu komşunun tavuğuna dikkat etmekten geçer. Tavuklar dışarıda bir arada gezerken aynı yerde yemlenir. Bir birinin dışkısına temas eder. Mikrobu kapar.

    Köylü acı tecrübelerin sonucu bunu öğrenmişti. Canı gibi baktığı tavuklar birden ve sebepsiz yere yok olduğunda başka köylerden ya da ilçeden tavuk, civciv alınır, köylüler uzunca bir süre yumurtaya hasret kalırdı. Bir yıl sonra kümesler yeniden dolardı. Bir daha aynı tramvayı yaşamak istemeyen köylü için kesin çözüm, ölek geldiğinde tavukları dışarı bırakmamaktı.

    Eski toprak yaşam tecrübesi ile konuşuyor. Geçmişe yaşadıklarına bakarak bu günü ve yarını anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyordu.

    - Tamam da tavuklardaki başka, bu korana olayı başka baba.

    - Tabi oğlum ben korona mikrobunu, cinsini, soyunu bilmem. Şimdi ölek geldiği vakit, biz de tavuklara sokağa çıkma yasağı uyguluyorduk. Tek bir tavuğu bile sokağa bırakmıyorduk. E tabi tavuklarda yumurtadan kesiliyordu. Yumurtadan yana kaybı olsa da, tüm tavukları kaybetmemek için köylü buna mecbur kalırdı. Peki şimdi hükümet ne yapıyor. Önce 65 yaş üssü sokağa çıkmasın dedi. Şimdi. 20 yaş altına yasak geldi. Okulları kapattı. Ama fabrikalar çalıştı. İşte benim aklıma yatmayan bu.

    - Baba 65 yaş üssü risk grubunda olduğu için böyle yaptı hükümet. Sizin sağlığınızı düşünüyor yani.

    - Tamam oğlum ben onu anladım de benim dediğim başka. Teşbihte hata olmaz; ölek geldiği vakit, köylü kümesteki tavukların yetişkin olanlarını tutup, civciv ve ferikleri (civcivlikten çıkmış yumurtlamamış tavuk) salsaydı öleğin önüne geçebilir miydi? Yani o kümesten tek bir tavuk bile dışarıda gezip akşam aynı kümese gelirse, köydeki tavuklarda olan hastalığı kapıp kümesteki diğer hayvanlara taşır illa ki. İşin püf noktası salgın geldi mi tek bir tavuğu bile dışarı salmamak, dışarıda gezen tavuğu da kümese yaklaştırmamaktır.

    - Ya hep beraber ya hiç birisi diyorsun yani.

    - Şimdi okullar tatil, çocuklar okula gitmiyor. Artık sokağa da çıkmıyorlar. Aynı evde oturan dedeler, nineler yasaktan evde bekliyor. Ama evdeki çalışan anne/baba eskisi gibi her sabah otobüse, servise binip işe gidiyor. Gün boyu aynı tezgahta, atölyede bir çok kişi ile yan yana çalışıyor. Akşam oldu mu da eve dönüp, hapis hayatı yaşayan çocuk, genç ve yaşlıların yanına dönüyor.

    -İyi de baba, koca hükümet, onu geçtik birde Koronavirüs Bilim Kurulu var. Bu adamlar gece gündüz bu işle uğraşıp kafa yoruyor. Senden-benden iyi biliyordur, düşünüyordur herhalde.

    -Tabi oğlum o profesörler, o bakanlar, benim bildiğimin bin katını biliyorlardır elbette. Ama onlar yumurtadan vazgeçemiyor. Tavuktan aldığı yumurta azalmasın diye; iyi durumda olmayan ekonomi tamamen çökecek korkusu ile sokağa çıkma yasağı getiremiyor. Yıllarca bu tavuğun yumurtasına el koyanlar, salgın geçene kadar yumurta almamaya tahammül edemiyorlar. Milyonlarca işçi fabrikalarda çalışmaya devam ediyor.

    - Ee bu iş nere varır diyorsun baba? Hepimiz telef mi olacağız?

    - Kendi ürettiği yumurtayı veren işçiler, canını vermemeli. Tavuk olmamak lazım.

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