"Hayatını kaybeden diyaliz hastasına Kovid-19 servis aracında bulaştı" iddiası

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 73 yaşındaki diyaliz hastası Burhan Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. Dayısının 8 aydır yatalak olduğunu, dolayısıyla evden çıkamadığını aktaran Selda Arslan Kocsan, virüsün diyaliz merkezinin servis aracında bulaştığını öne sürdü.

Hastalığı nedeniyle Özel Can Diyaliz Merkezinde tedavi gören Burhan Kaya, evinden servisle alınıp bırakılıyordu. Bu süreçte Kaya'ya koranavirüs teşhisi konuldu. Cumartesi günü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Kaya, yaşam savaşını kaybetti. Tedavi sürecindeki ihmaller sonucu Kaya'nın eşi Yazile Kaya'ya da virüs bulaştı ve o da hastanede tedavi altına alındı.

Burhan Kaya'nın Kocaeli'de yaşayan yeğeni Selda Arslan Kocsan, Evrensel'e verdiği demeçte dayısına virüsün diyaliz merkezinin servis aracında bulaştığını iddia etti.

"HASTALAR, SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADAN TAŞINDI"

Aynı servisi kullanan en az bir kişide deha koronavirüs tespit edildiğine dikkat çeken Kacsan, "Diyaliz hastalarını Zonguldak'ta sosyal mesafeye uymadan aynı arabanın içinde dolaştırmak hangi aklın ürünü olabilir? Dayım diyaliz hatasıydı ve yatalaktı. Onu evinden diyaliz merkezine getirip götüren serviste bir hasta pozitif çıkmış. Dolayısıyla dayıma da bulaşmış. Ve bulaşan hasta sayısının daha fazla olduğu söyleniyor" dedi.

"SERVİS ODASINA ALIP EŞİNİ BAKIM İÇİN YANINA ÇAĞIRDILAR, ONA DA BULAŞTI"

Burhan Kaya (solda) ve eşi Yazile Kaya (sağda) | Fotoğraf: Selda Arslan Kocsan

Burhan Kaya'nın Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındığını ancak bir süre sonra daha ağır hastalar geldiği için servis odasına sevk ediliğini belirten Kocsan, bu süreçte yengesine de Kovid-19 bulaştığını söyledi. Kocsan, ihmali şu ifadelerle aktardı:

"Dayım 3 gün yoğun bakımda yatırıldıktan sonra daha ağır hastalar geldiği için servis odasına almışlar. Burada da bakımı için eşini yanına çağırmışlar, ona bulaşmasına da imkan vermişler. Bununla da bitmemiş, dayım tekrar yoğun bakıma alınınca yengem eve yollamış. O da astım hastası ve evde yakınlarına bulaştırmış olabilir. Durumu ağırlaşan yengemi tekrar hastaneye yatırdılar. 4 kişilik bir oda da yatıyor."

Önlemlerin yetersiz olduğunu aktaran Kocsan, "İnsanlar ölüyor. Ölenler rakam değil, insan" dedi.

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