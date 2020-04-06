Mazbata iptalinin ardından Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem oldu

Adana'nınCeyhan ilçesinde 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar’ın mazbatasının iptal edilmesinin ardından Belediye Meclisi yapılan seçimle yeni başkanı belirledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Hülya Erdem, Millet İttifakı’nın ortak adayı olarak Belediye Başkanı oldu. Murat Göğebakan Kültür Merkezinde geniş güvenlik önlemleri altında yapılan seçimde, AKP'li meclis üyesi Hakan Uçaral ile yarışan CHP'li Hülya Erdem, rakibinin 13 oyuna karşılık 18 oy aldı.

31 sandalyeli Belediyede Millet İttifakı’nın 14 CHP ve 4 İYİ Parti olmak üzere 18 sandalyesi bulunuyordu.

Mazbatası iptal edilen Kadir Aydar, Belediye Meclis üyeleri ile birlikte basın açıklaması yaparak CHP’nin sandalye üstünlüğüne dikkat çekip Ceyhan Belediyesine birlikte hizmet edeceklerini söylemişti.

Adaylarını belirleyen meclis üyeleri; “Bu olaydan sonra birlik ve beraberliğimiz daha çok artmıştır. Millet İttifakı olarak bizler daha çok kenetlendik. Pazar günü bu birlikteliği tüm Ceyhan’a göstereceğiz” demişti.

Seçimi kazanan Erdem, sevincini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eski başkan Kadir Aydar ile paylaştı. (Adana/EVRENSEL)

YSK, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etti