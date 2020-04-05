05 Nisan 2020 17:20
Son Güncellenme Tarihi: 05 Nisan 2020 17:38

Barolardan 5 Nisan Avukatlar Günü açıklaması: Savunmanın bağımsız olması şart

Ankara, Antalya, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul Baroları Avukatlar Günü’nde ayrı ayrı açıklamalarla, savunmaya yönelik baskılara karşı çıkarak, savunmanın bağımsızlığının önemine vurgu yaptılar.

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Fotoğraf: Akın Çeliktaş/DHA

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    Ankara, Antalya, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul Baroları Avukatlar Günü’nde ayrı ayrı açıklamalarla, savunmaya yönelik baskılara karşı çıktılar. Ayrıca, savunmanın bağımsızlığının önemini tekrarladılar.

    Barolardan yapılan açıklamalar şöyle:

    Ankara Barosu: “ Biliyoruz ki, bize bu koşullarda bir 5 Nisan mesajı yazdıran tarih; bu günler bittiğinde kıymetini artık daha fazla anladığımız sıradan günlerimizde hukuk için, adalet için, sosyal ve laik bir hukuk devleti için daha çok çalışma azmi verecek ve bunu da sadece yakın tarihe değil yüreklerimize işleyecektir.”

    Diyarbakır Barosu: "1552 avukatımız ile tüm yurttaşların hak arama mücadelesinde yanında olacağız." 

    "AVUKATLARA YÖNELİK SALDIRILAR GÜN DAHA DA YOĞUNLAŞTI"

    Antalya Barosu: “Yargı denetimsiz iktidar, savunmasız yargı hayallerinin kurulduğunu, yargının bağımsız ve tarafsızmış gibi bile davranamadığını, yargıya duyulan güvenin tarihin en dip seviyesine düştüğünü, devletin hukuktan, yargının da adaletten kopuşa sürüklendiğini, hukuksal ve yargısal süreçlerde savunmanın yok sayıldığını, avukatların ekonomik ve mesleki hiçbir sorununa, bilerek ve isteyerek, hiçbir ciddi ve kalıcı çözüm üretilmiyor. Yine bilerek ve isteyerek ekonomik ve mesleki çöküşün eşiğine getirildiğini, avukatlık mesleğine ve Avukatlara yönelik saldırıların her geçen gün daha da yoğunlaştığını, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 küresel salgınının yıkıcı sonuçlarından en çok etkilenen mesleklerden birinin de avukatlık olduğunu biliyor, görüyor ve yaşıyoruz. Bu gerçekler karşısında 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlamıyoruz!”

    İstanbul Barosu: Kadın cinayetlerine, çocuk istismarına, hak gasplarına karşı ve toplumsal adalet için mücadele eden tüm avukatların, Avukatlar Günü’nü kutlarız.

    300 AVUKAT MESLEKİ FAALİYETİNDEN DOLAYI CEZAEVİNDE

    İzmir Barosu ise, avukatlık mesleğinin insan haklarını korunma, demokrasi, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve yurttaşların hak arama özgürlüğü mücadelesi olduğu belirterek, “Bu nedenledir, totaliter rejimlerin avukatları ve avukatlığı hedef almaları. Bu nedenledir, ülkemizin bir avukat hapishanesine döndürülmüş olması ve bu nedenledir 300 avukatın mesleki faaliyetleri nedeniyle cezaevlerinde olması. Ama biz biliyoruz; avukatlara yönelik saldırılar aynı zamanda insan haklarına, demokrasiye, hukuk devletine ve yargı bağımsızlığına yönelmiştir” dedi.

    Avukatların yerinin cezaevleri değil adliyeler olduğu vurgulanan açıklamada, “Özgür, demokratik, sağlıklı bir ülke ve dünya özlemiyle; demokrasi, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, haklar ve özgürlükler mücadelesinin ayrılmaz parçası olan tüm meslektaşlarımızın avukatlar günü kutlu olsun” ifadelerine yer veridi.

    "UZUN ZAMANDIR AVUKATLAR GÜNÜ’NÜ KUTLAMIYORUZ"

    Canan Kaftancıoğlu, Avukat Mehmet Durakoğlu ile görüşürken

    Ekran görüntüsü: CHP

    CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu ile salgın günlerinde avukatlık mesleğinin sorunlarını konuşmak üzere bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Kaftancıoğlu, “Stajyer avukatlar düşük ücretler ve esnek çalışma koşulları nedeniyle geleceğinden kaygılı ve güvencesizliğe saplanmış durumda. Bugünlerde sosyal devlet olmanın ekmek gibi su gibi bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz” dedi. Durakoğlu ise “Şu an avukatlar çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Bir kartopunun çığ gibi yukarıdan üzerimize doğru yuvarlanmakta olduğunu hissediyorum” diye konuştu.

    İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, 5 Nisan 2020 tarihinin İstanbul Barosu’nun da 142. kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek “Biz Avukatlar Günü’nü uzun zamandır istediğimiz gibi kutlayamıyoruz. Bunun adına da kutlama diyemiyoruz. Hatta geçmiş dönemlerde çok açık bir şekilde ‘Kut-la-mı-yo-ruz’ dedik. Avukatlar olarak yargı içerisinde ifade ettiğimiz anlamı vurgulayabilirsek bu anlamda kendi günümüzde bile bugünü kutlayamayan bir mesleğin mensupları olarak belki bir şeyler anlatabiliriz diye düşündük. Fakat gidişat zaman içerisinde böyle bir olanağa izin vermedi” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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