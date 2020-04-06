Ford işçisi: Robin Hood’un tam tersiler, fakirden alıp zengine veriyorlar

Ford Otosan işçisi

Kocaeli

Bu kadar da olmaz denilen sahneler yaşıyoruz bu günlerde. Cumhurbaşkanı “Biz bize yeteriz” kampanyası başlattı. Muhalif belediyelerin başlattığı kampanya hesaplarını bloke etti. Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Valilikten izin almadan para toplayamazlar” dedi. Bu ülkede Çiftlikbank’ta olduğu gibi “tosuncuk” lakabıyla halkı dolandıranlar para toplayabiliyor ama halka yardım etmek isteyenler toplayamıyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi iktidarın elinden muhalefete geçince, belediyenin tarikat derneklerine bağış yaptığı ortaya çıkmıştı. Bağış dağıtılırken, devletin valisi cemaat ve derneklere dağıtılmasına göz yumuyor ama halka gelince izin vermiyor. Bu emri vali kimden alıyor dersiniz?

Olayların tepkiye uğramasının hemen ardından AKP’li biri çıkıp devletin paraya ihtiyacı olmadığını, bu kampanyanın birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek için olduğunu söylüyor. Erdoğan ve AKP’ye muhalif olanları “terörist, vatan haini” ilan edenler sıkışınca birlik beraberlik çağrısı yapıyor. Partili cumhurbaşkanlığına hayır diyenler, AKP’ye oy vermeyenler gibi daha nice olayda halkı bölenler, şimdi birlikten bahsediyor.

Gelelim esas konuya… “Biz bize yeteriz” kampanyasına bir destek de işverenlerden geldi. Hani korona kalkanı kapsamında devletten destek alan zümre. Hayret verici bir olay mı? Bence değil. Devlet onlara destek veriyor, onlar da Erdoğan’a destek veriyor. “İşyerlerimiz durdu, devlet ayakta kalmamız için paket açıkladı ama yeterli değil” diyenler reklamın iyisi kötüsü olmaz kafasıyla bu kampanyaya para yardımı yapıyor.

Bu adamlar işçilerinin maaşını ödeyemediklerini söyleyip işsizlik fonundan işçilerin maaşı ödensin diye başvuranlar. Biri de Koç Holding. 20 milyon lira yardım yaptığını açıkladı. Erdoğan, virüs salgınında insanların hayatlarını kaybetmelerine rağmen “Üretim durmamalı” demişti ya Koç Holdinge bağlı Arçelik gibi fabrikalar durmadı, çalışıyor. Ford ise genel olarak Avrupa’ya araç sattığı ve oradaki her yer kapalı olduğu için duruyor. Bizde virüs için üretimi durduran yok, bizde insan sağlığı önemli değil, patronlar kazansın yeter. Halkın parasını devlet patrona versin, patron da Erdoğan’ı yüceltmek ve iktidarının devam etmesi için devlete versin.

Ne de olsa Robin Hood’un tam tersiler. Fakirden alsın, zengine versin. Biz işçiler de sen şu partidensin, sen bundansın desin, önünde oynanan oyunlara bakıp her gün daha kötüye giden yaşam koşulları altında ezilsin. İşçi kardeşlerim, kendinizi düşünmüyorsanız evlatlarınızı düşünün yarın onlara nasıl bir yaşam bırakacaksınız bir bakın.

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