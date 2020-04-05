Türkiye'de koronavirüs: 501 ölüm, 23 bin 934 vaka | Türkiye'den gelişmeler (5 Nisan)

İŞÇİLER EVRENSEL'E ANLATTI
Salgına karşı "Evde kal" çağrıları sürerken milyonlarca işçi, kalabalık servislerde, yan yana çalışılan fabrikalara, atölyelere, şantiyelere, tersanelere gitmek zorunda. Çünkü kâr uğruna pek çok iş kolunda üretim devam ediyor, salgını önlemek adına emekçilerin evde kalmasına yönelik tedbirler alınmıyor. İşçilerin koronavirüs kapma, ailelerine ve oradan da çevrelerine bulaştırma riski sürüyor; uzmanlar salgının bu şekilde katlanarak artacağına dikkat çekiyor. Koronavirüs salgını ile mücadele ve gıda gibi zorunlu işlerin durdurulması çağrıları sürüyor. Ücretli izin isteyen pek çok iş kolundan işçi Evrensel'e yazdıkları mektuplarla riske dikkat çekti, kaygılarını anlattı:
İzmir'den kargo dağıtım işçisi:
Kargo işçisi: Sağlık ve gıda gibi ürünlerin dışındaki kargolara sınırlama getirilsin
Gamak Motor fabrikasından bir işçi:
GAMAK İşçisi: Bir metre aralıklarla yemek yemeyle koronavirüs engellenmez
Gebze'den bir depo işçisi:
Depo İşçisi: Koronavirüs yetmezmiş gibi işyerinde de hak ihlaliyle karşılaşıyoruz
İMES D bloktan bir dökümhane işçisi:
Koronavirüse karşı dökümhane işçilerinin hayatı hiçe sayılıyor
Kocaeli'den bir plastik fabrikası işçisi:
Plastik işçisi: Devlet dur diyene kadar çalışmaya devam