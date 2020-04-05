Türkiye'de koronavirüs: 501 ölüm, 23 bin 934 vaka | Türkiye'den gelişmeler (5 Nisan)

DR. FATİH YAŞLI: KORONAVİRÜSE KARŞI GENEL KARANTİNA SERMAYE İÇİN İLAN EDİLMİYOR

Hükümetin koronavirüs salgı­nıyla ilgili politikasını Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Yaşlı ile konuştuk. Korona salgını iktidarın ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye’nin sorunlarını çözmekten son derece uzak olduğunu bize bir kez daha göster­diğini anlatan Yaşlı, “Atılması gereken birçok adım ancak süreç içerisinde, eksikliği fark edince atılıyor. Örneğin umreden dönenlerin karantinaya alınmaması, PTT önündeki uzun kuyruklar ya da toplu taşıma araçlarının kullanımında maske kullanılmaması ve bu konulardaki düzenlemelerin hep geç yapılması gibi” ifadelerini kullandı.