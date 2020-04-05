Türkiye'de koronavirüs: 501 ölüm, 23 bin 934 vaka | Türkiye'den gelişmeler (5 Nisan)

Türkiye'den Kovid-19 salgınına ilişkin öne çıkan olay ve açıklamalar...

ÖZET

05 Nisan 2020 10:30
Son Güncellenme: 05 Nisan 2020 12:14
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12:13

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ADALET BAKANLIĞINDAN AVUKATLAR İÇİN YENİ UYGULAMA

Adalet Bakanlığı 5 Nisan Avukatlar Günü'nde avukatların yararlanabileceği yeni uygulamayı devreye aldı. Çalışmayla, avukatların fiziki olarak ulaşabildikleri soruşturma dosyalarındaki belgelere UYAP'tan erişmelerine imkan sağlandı. Daha önce avukatlar sadece mahkeme dosyalarına UYAP üzerinden ulaşabiliyordu. (AA)

11:48

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NEMAK’TA BİR İŞÇİ KOVİD-19’DAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Nemak döküm fabrikasında Ali Kurtuluş isimli işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İşçiler bir başka arkadaşlarının da yoğun bakımda olduğu bilgisini verdi. Daha önce işçide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine üretime bir gün ara verilen fabrikada, işçinin ölümü üzerine üretime tamamen ara verildiği öğrenildi.

Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

11:08

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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, DÜN GECE İL SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile dün saat 22.30'da başlayıp 3 saat süren video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Koca, pozitif vakaların temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi ve "Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz" dedi. Koca, "Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık müdürleriyle görüştü

10:27

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KAVGA EDENLERE "SOSYAL MESAFEYİ" İHLALDEN PARA CEZASI KESİLDİ

Urfa'nın Viranşehir ilçesinde duvar örme anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başına 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Kavga edenlere "sosyal mesafeyi" ihlalden para cezası kesildi

Kavga edenlere "sosyal mesafeyi" ihlalden para cezası kesildi

09:54

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SİVAS'TA HAYVAN PAZARLARI KAPATILDI

Sivas Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki hayvan pazarlarının kapatıldığını bildirdi. Yasağa uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 262. maddesi gereğince ayrı ayrı işlem yapılacak, bu işte kullanılan motorlu taşıtlar 30 gün trafikten men edilecek.

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında hayvan pazarları kapatıldı

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında hayvan pazarları kapatıldı

09:26

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20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN İŞÇİLER MUAF TUTULDU

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin valiliklere ek genelge gönderdi. Genelgeye göre 18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeyenler ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağından işçiler muaf tutuldu!

20 yaş altı sokağa çıkma yasağından işçiler muaf tutuldu!

08:21

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URFA'DA 2 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Urfa'da, merkez ile kırsal mahallelerde yaşayan 5 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu 2 mahalle ve 3 ev karantinaya alındı. İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan karara göre, merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinin Yenişehir, İpekyol, Hayatı Harrani ve kırsaldaki Açıkyazı mahalleri ile Siverek ilçesi kırsalında bulunan Şekerli Mahallesi'nde ikamet eden 5 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Bu nedenle kırsalda bulunan Açıkyazı ve Şekerli Mahallelerinde ve kent merkezindeki söz konusu 3 evde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

07:47

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DR. FATİH YAŞLI: KORONAVİRÜSE KARŞI GENEL KARANTİNA SERMAYE İÇİN İLAN EDİLMİYOR

Hükümetin koronavirüs salgı­nıyla ilgili politikasını Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Yaşlı ile konuştuk. Korona salgını iktidarın ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye’nin sorunlarını çözmekten son derece uzak olduğunu bize bir kez daha göster­diğini anlatan Yaşlı, “Atılması gereken birçok adım ancak süreç içerisinde, eksikliği fark edince atılıyor. Örneğin umreden dönenlerin karantinaya alınmaması, PTT önündeki uzun kuyruklar ya da toplu taşıma araçlarının kullanımında maske kullanılmaması ve bu konulardaki düzenlemelerin hep geç yapılması gibi” ifadelerini kullandı.

Dr. Fatih Yaşlı: Koronavirüse karşı genel karantina sermaye için ilan edilmiyor

Dr. Fatih Yaşlı: Koronavirüse karşı genel karantina sermaye için ilan edilmiyor

07:35

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İŞÇİLER EVRENSEL'E ANLATTI

Salgına karşı "Evde kal" çağrıları sürerken milyonlarca işçi, kalabalık servislerde, yan yana çalışılan fabrikalara, atölyelere, şantiyelere, tersanelere gitmek zorunda. Çünkü kâr uğruna pek çok iş kolunda üretim devam ediyor, salgını önlemek adına emekçilerin evde kalmasına yönelik tedbirler alınmıyor. İşçilerin koronavirüs kapma, ailelerine ve oradan da çevrelerine bulaştırma riski sürüyor; uzmanlar salgının bu şekilde katlanarak artacağına dikkat çekiyor. Koronavirüs salgını ile mücadele ve gıda gibi zorunlu işlerin durdurulması çağrıları sürüyor. Ücretli izin isteyen pek çok iş kolundan işçi Evrensel'e yazdıkları mektuplarla riske dikkat çekti, kaygılarını anlattı:

İzmir'den kargo dağıtım işçisi:

Kargo işçisi: Sağlık ve gıda gibi ürünlerin dışındaki kargolara sınırlama getirilsin

Kargo işçisi: Sağlık ve gıda gibi ürünlerin dışındaki kargolara sınırlama getirilsin

Gamak Motor fabrikasından bir işçi:

GAMAK İşçisi: Bir metre aralıklarla yemek yemeyle koronavirüs engellenmez

GAMAK İşçisi: Bir metre aralıklarla yemek yemeyle koronavirüs engellenmez

Gebze'den bir depo işçisi:

Depo İşçisi: Koronavirüs yetmezmiş gibi işyerinde de hak ihlaliyle karşılaşıyoruz

Depo İşçisi: Koronavirüs yetmezmiş gibi işyerinde de hak ihlaliyle karşılaşıyoruz

İMES D bloktan bir dökümhane işçisi:

Koronavirüse karşı dökümhane işçilerinin hayatı hiçe sayılıyor

Koronavirüse karşı dökümhane işçilerinin hayatı hiçe sayılıyor

Kocaeli'den bir plastik fabrikası işçisi:

Plastik işçisi: Devlet dur diyene kadar çalışmaya devam

Plastik işçisi: Devlet dur diyene kadar çalışmaya devam

07:16

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ROMAN KADINLARIN KORONAVİRÜS GÜNLERİ

Uzun yıllardır Romanlar üzerine çalışmalar yapan Gazeteci Hacer Fog­go ile korona günlerinde Roman ka­dın ve çocukların yaşadıkları zorlukla­rı konuştuk. Kadınların çocuklarına mama alamadıklarını, yedirecek bir şey bulamadıklarını aktaran Foggo “Hayal edemeyeceğiniz kadar kötü durumdalar. İnanılmaz ruhsal bir çöküş var ve bu çıkmazlık hali öfke­ye dönüşüyor” diyor.

Roman kadınların koronavirüs günleri: "Çocuğuma yedirmek için ebegümeci topluyorum"

Roman kadınların koronavirüs günleri: "Çocuğuma yedirmek için ebegümeci topluyorum"

07:12

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“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇOK KAYGILIYIZ”

İzmir Aliağa'da görüştüğümüz anneler, uzaktan eğitimin yeterince verimli olmadığını, özellikle küçük çocuklarla günün her saati evde vakit geçirmenin zorluklarını anlattı. Anneler, eğitimin sağlıklı bir şekilde ilerlemiyor oluşundan kaygı duyduklarını söylüyor.

Annelerle uzaktan eğitimi konuştuk: “Çocuklarımız için çok kaygılıyız”

Annelerle uzaktan eğitimi konuştuk: “Çocuklarımız için çok kaygılıyız”

DÜN NE OLMUŞTU?

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 501’e yükseldi, toplam vaka sayısı ise 23 bin 934’e ulaştı. Cuma günü açıklanan 31 şehire giriş çıkış yasağı, market gibi yerlerde maske takma zorunluluğu, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gibi yeni tedbirler uygulamaya geçti. İçişleri Bakanlığı 31 şehre giriş- çıkış yasağına ilişkin ek genelge yayınlayarak yasak kapsamında yer almayan istisnaları açıkladı. "Evde kal" çağrıları sürdü, ücretli izin verilmeyen milyonlarca işçi kalabalık fabrikalara, atölyelere, tersanelere gitmeye devam etti.

11 soru-11 yanıt | 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ve genç işçilerin hakları

11 soru-11 yanıt | 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ve genç işçilerin hakları

Koronavirüs ve Hayatımız | Yazar Aydın Çubukçu değerlendirdi

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Türkiye'de koronavirüs: 501 ölüm, 23 bin 934 vaka | Türkiye'den gelişmeler (5 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs: 501 ölüm, 23 bin 934 vaka | Türkiye'den gelişmeler (5 Nisan)

Türkiye'den Kovid-19 salgınına ilişkin öne çıkan olay ve açıklamalar...

Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Çiğli OSB'de kurulu bulunan Nemak'ta Ali Kurtuluş isimli işçinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağından işçiler muaf tutuldu!
20 yaş altı sokağa çıkma yasağından işçiler muaf tutuldu!

18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeyenler ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu.

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Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 64 bin 743'e yükseldi
Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 64 bin 743'e yükseldi

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 64 bin 743'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 200 bini aştı.

Depo İşçisi: Koronavirüs yetmezmiş gibi işyerinde de hak ihlaliyle karşılaşıyoruz
Depo İşçisi: Koronavirüs yetmezmiş gibi işyerinde de hak ihlaliyle karşılaşıyoruz

Salgın riski altında çalışan Depo İşçisi Halil Yeni: Salgın süresince temel hizmetlerin ücretsiz verilmesini beklerken iktidarın emekçilerden para istemesi büyük bir şaşkınlık yarattı.

GAMAK İşçisi: Bir metre aralıklarla yemek yemeyle koronavirüs engellenmez
GAMAK İşçisi: Bir metre aralıklarla yemek yemeyle koronavirüs engellenmez

850 kişinin çalıştığı GAMAK'ta koronavirüs salgınına karşı etkili önlemler yok. İşçiler örgütlü oldukları Çelik-İş'e ise güvenmiyor.

Roman kadınların koronavirüs günleri: "Çocuğuma yedirmek için ebegümeci topluyorum"
Roman kadınların koronavirüs günleri: "Çocuğuma yedirmek için ebegümeci topluyorum"

Koronavirüs salgını dolayısıyla milyonlarca kişi evlerine kapanmak zorunda kalırken, bu süreçten özellikle etkilenen bir kesim de kazançlarını günlük çalışma ile sağlayan Romanlar oldu.

Koronavirüse karşı dökümhane işçilerinin hayatı hiçe sayılıyor
Koronavirüse karşı dökümhane işçilerinin hayatı hiçe sayılıyor

"Yüz yüze dip dibe çalışıyoruz, 2 bin derecenin karşısında terimiz birbirine karışıyor. Kir pas içinde yarım yamalak yıkanmış ellerle yemek mi yenir. Mecburen yiyoruz."

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