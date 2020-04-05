Kavga edenlere "sosyal mesafeyi" ihlalden para cezası kesildi
Urfa Viranşehir'de iki aile arasında çıkan kavga sonrası gözaltına alınanlara, "sosyal mesafeyi" ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.
Fotoğraf: Pixabay
Urfa'nın Viranşehir ilçesinde duvar örme anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başına 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
Viranşehir İlçe merkezinde dün, birbirlerine komşu olan iki aile arasında evlerinin önüne örülen duvar nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavga sonrası 8 kişi gözaltına alındı.
Şahıslara, koronavirüs tedbirlerinden olan "sosyal mesafeyi" ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. (Urfa/DHA)
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