93 ilaç daha SGK geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, "4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 564'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

Geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 2 kanser, 2 epilepsi, 3 parkinson, 7 kalp, 6 diyabet ile 7 astım-KOAH ilacı bulunuyor. Vatandaşlar, ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilecek. (HABER MERKEZİ)

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 64 bin 743'e yükseldi

20 yaş altı sokağa çıkma yasağından işçiler muaf tutuldu!

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?