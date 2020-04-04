ABD’de on binlerce litre süt “fazla arz” gerekçesiyle dökülüyor

ABD’nin Wisconsin eyaletindeki West Bend’de mandıra çiftlikleri koronavirüs salgını nedeniyle günde on binlerce galon (1 galon yaklaşık 3.8 litre) sütü dökmeye başladı.

West Bend’deki Golden E çiftliği, sütü dökmelerinin nedenini, pazardaki aşırı arz olarak açıklıyor. Tmj4.com’un haberine göre, günde 25 bin ile 30 bin galon sütün döküldüğü tahmin ediliyor.

Haber sitesine konuşan çiftçilerden Ryan Elbe, “31 Mart’ta sütü derhal boşaltmaya başlamamız gerektiği çağrısında bulunuldu. Anladığım kadarıyla, fazla miktarda süt var” dedi.

Peynir Üreticileri Derneği Genel Müdürü John Umhoefer, “Bunun olmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Fakat yüz binlerce restoran, okul ve üniversite kapalıyken muazzam bir pazar kaybettik” diye konuştu.

What a waste! #COVID19Pandemic is forcing Dairy farmers to dump their milk down the drain so the milk market doesn’t implode. Why not give it away to those who need it? We’ll get to the bottom of it at 6:00. pic.twitter.com/ZXp2uSjWQa — Shaun Gallagher (@ShaunGalNews) April 2, 2020

TARIM BAKANLIĞINA ‘SATIN AL VE ÜCRETSİZ DAĞIT’ ÇAĞRISI

Çiftçiler, ABD Tarım Bakanlığının (USDA) sütü satın alıp sonrasında ihtiyacı olanlara bağışlaması için adım atmasını istiyor.

Umhoefer, “Hükümetin beslenme programlarına ve okul öğle yemeği programlarına vermek için süt ve süt ürünlerini almasını istedik. Böylelikle insanları besleriz ve mandıra çiftliklerine paralarını almaları için yardımcı oluruz” dedi.

Elbe ise, “Bunun bizi şu anda mali olarak etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum. Ancak ödeme almazsak kesinlikle etkileyecektir. Bize ödeneceği söylendi. Fakat kim ödeyecek? Amerika’nın Mandıra Çiftçileri Kooperatifi veya hükümet olabilir, ancak şu zamanlarda belirsiz” dedi.

Buna rağmen çiftçiler sadece gelecek hafta 2 bin 400 inekten alınan sütü boşaltmaya devam edecekler.

Elbe “Bu inekler durmayacak. Talep olmadığında üretimi durdurabileceğiniz bir sektör değil bu. Bu ineklerin günde üç kez sağılması gerekiyor. Sütün çiftlikten dışarı çıkmayacak olması dışında hiçbir şey değişmeyecek” dedi. (DIŞ HABERLER)