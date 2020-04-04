04 Nisan 2020 19:55

İspanya'da koronavirüs nedeniyle OHAL 25 Nisan'a kadar uzatılacak

Başbakan Pedro Sanchez: Virüsün bulaşmasını düşürmemiz gerekiyor ve bunun için daha fazla zamana ihtiyacımız var.

Pedro Sanchez

Pedro Sanchez | Fotoğraf: Pool Moncloa/Wikimedia Commons

  • ANASAYFA
  • DÜNYA
    • Paylaş

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 14 Mart'tan bu yana ülke genelinde uygulanan olağanüstü halin ikinci kez uzatılmasını istedi.

    Sanchez, Madrid'deki Başbakanlık konutunda video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

    Sanchez, olağanüstü halin 25 Nisan gece yarısına kadar uzatılması için gelecek hafta içinde meclise gideceklerini açıkladı.

    "Virüsün bulaşmasını düşürmemiz gerekiyor ve bunun için daha fazla zamana ihtiyacımız var" diyen Sanchez, salgının 25 Nisan'da sona ermeyeceğinin bilincinde olduklarını, olağanüstü halin daha uzun süreceğini belirtti. Sanchez, sözlerine şöyle devam etti:

    “Virüsü yeneceğiz buna hiç şüphe yok. Sokağa çıkma yasağı işe yarıyor. Ancak şu açıkça bilinmelidir, olağanüstü hal 15 günde bitmeyecek, daha uzun sürecek ama farklı olacak. Yaşamımızdaki bazı şeyleri tekrardan kazanmaya başlayacağız. Anayasa gereği hükümet, olağanüstü hal talebini 15 günde bir yapabiliyor. Olağanüstü halin zamanı, gösterdiği etkiye bağlı olacak. Serbest dolaşımı ve olağanüstü hali modüle edeceğiz.”

    İspanya Başbakanı, Kovid-19'dan dolayı ülkede yaşanan ekonomik krize karşı da önlemler almayı sürdüreceklerini, zaruri durumlar dışında tüm iş yerlerinin kapatılması uygulamasına kademeli olarak son vermeyi planladıklarını bildirdi.

    AB’YE ÇAĞRI

    Sanchez ayrıca, Kovid-19 ile mücadeleyi hiçbir ülkenin tek başına yapamayacağını, Avrupa Birliği'nin (AB) ortak mücadele yürütmesi gerektiğini vurguladı.

    “AB var ise bu tip krizlere karşı koyabilmek içindir” diyen Sanchez, AB'de krize neden olan ve henüz çözümlenemeyen, Kovid-19'un ekonomik etkisine karşı ortak tahvil çıkarılması talebinden İspanya'nın asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

    İspanya Başbakanı, “Hayatımızın en büyük kriziyle karşı karşıyayız. AB şu anda bir dönüm noktasındadır ama hangi yöne doğru gideceğini bilmiyoruz. İspanya asla, avrotahvil talebinden vazgeçmeyecektir çünkü bu kriz Avrupa'nın tamamını etkiliyor” şeklinde konuştu.

    Diğer yandan İspanya'da Kovid-19 ile mücadelede “Tünelin ucunu görmeye başladık” diyen Sanchez, "Ölü ve vakalarla ilgili eğrinin zirve yaptığının teyit edilmesinin ardından bu eğriyi aşağı yönlü döndürme kapasitesine sahibiz. Ama çok dikkatli olmalı ve asla disiplinden ödün vermemeliyiz. Çünkü herhangi bir rahatlamada şimdikinden çok daha kötü bir duruma gelebileceğimizi biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    Hükümetin talep ettiği olağanüstü halin uzatılmasına meclisteki siyasi partilerin çoğunluğu destek veriyor. (AA)

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    SONRAKİ HABER

    Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 501’e yükseldi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Salgın, belediyeleri zapturapt altına almak için kullanılıyor

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Yarasaya değil yediğine bak

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Virüsün ekonomi politiği

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Korona günlerinde AKP adaleti

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Korona siyaseti

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Güncellenen distopyalar

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Kovid-19 günlerinde dijital çocuk oyunları

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    İnsanlık kapitalizmin rekabetçi akıl dışılığı ve kâr hırsına teslim olmanın ceremesini- can korkusuyla-çekiyor... Hayatıyla ödüyor

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Zaman yolcusu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Batman Cezaevinde isyan: İnfaz düzenlemesi dışında bırakılanlar koğuşları ateşe verdi
    Batman Cezaevinde isyan: İnfaz düzenlemesi dışında bırakılanlar koğuşları ateşe verdi

    Batman M Tipi Cezaevi’nde infaz yasasından ayrı tutulan mahkumlar isyan çıkardı. Başsavcılık ise isyanın adli tutukluların bulunduğu kısımda çıktığını iddia etti.

    GÜNCELLENDİ
    Evde kalamayan Derince Vergi Dairesi memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
    Evde kalamayan Derince Vergi Dairesi memuru koronavirüsten hayatını kaybetti

    Derince Vergi Dairesinde görevli memur Yeter Şen koronavirüsten hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı
    Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

    İzmir Akar Tekstil işçileri, bir işçiye Kovid-19 teşhisi konması üzerine işbaşı yapmadı. Eli sopalı bir grup işçilere saldırırken Sağlık Kurulu, "İş yerinde çalışmaya devam edilebilir" dedi.

    Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 501’e yükseldi
    Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 501’e yükseldi

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 76 kişi daha hayatını kaybederken; hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 501’e ulaştı.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 501'e çıktı | Tüm gelişmeler (4 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 501'e çıktı | Tüm gelişmeler (4 Nisan)

    Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 501'e, vaka sayısı ise 23 bin 934'e yükselirken 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Ayrıca 31 kente giriş çıkışlar durduruldu.

    HDP’li Tülay Hatimoğulları: Evde kalan kadınlara şiddet artarken koruma kısıtlandı
    HDP’li Tülay Hatimoğulları: Evde kalan kadınlara şiddet artarken koruma kısıtlandı

    HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, koronavirüs salgını nedeniyle yapılan “evde kal” çağrıları sonrası artan kadına dönük şiddeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na sordu.

    İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan: İnfaz düzenlemesinde salgın fırsata çevrildi
    İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan: İnfaz düzenlemesinde salgın fırsata çevrildi

    İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, cezaevlerinde bulunan gazeteci, siyasetçi ve insan hakları savunucularının infaz düzenlemesinde kapsam dışı bırakılmasını eleştirdi.

    Atanmış 20 bin sözleşmeli öğretmen işsiz ve ortada kaldı
    Atanmış 20 bin sözleşmeli öğretmen işsiz ve ortada kaldı

    Milli Eğitim Bakanlığının 18 Mart’ta atadığı 20 bin sözleşmeli öğretmen görevine başlayamadı. Öğretmenler işsiz ve ortada kaldı.

    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    GÜNCELLENDİ
    2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: Otizm nedir?
    2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: Otizm nedir?
    Nalan Çelik, Gonca Özmen ve Betül Dünder, hayatlarını değiştiren kitapları anlattı
    Nalan Çelik, Gonca Özmen ve Betül Dünder, hayatlarını değiştiren kitapları anlattı
    Psikolog Emel İzgi Demir: Salgınla ilgili çocuğa yaşına uygun bilgi verilmeli
    Psikolog Emel İzgi Demir: Salgınla ilgili çocuğa yaşına uygun bilgi verilmeli
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı
    Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

    İzmir Akar Tekstil işçileri, bir işçiye Kovid-19 teşhisi konması üzerine işbaşı yapmadı. Eli sopalı bir grup işçilere saldırırken Sağlık Kurulu, "İş yerinde çalışmaya devam edilebilir" dedi.

    Aydın İl Milli Eğitim Müdürünün Kovid-19 olduğu açıklandı
    Aydın İl Milli Eğitim Müdürünün Kovid-19 olduğu açıklandı

    Koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Konuyla ilgili Eğitim Sen Aydın Şubesi açıklama yaptı.

    CHP’li Süleyman Bülbül: Mahkumlar haber alma hakkından mahrum bırakılıyor
    CHP’li Süleyman Bülbül: Mahkumlar haber alma hakkından mahrum bırakılıyor

    CHP’li Süleyman Bülbül BİK’ten reklam almayan gazetelerin cezaevlerine alınmamasına tepki göstererek, “Mahkumları ve tutukluları haber alma hakkından mahrum bırakmaktır” dedi.

    Aile sağlık merkezinde hemşireye saldıran kişi ifade sonrası serbest bırakıldı
    Aile sağlık merkezinde hemşireye saldıran kişi ifade sonrası serbest bırakıldı

    İzmir’in Bayraklı ilçesindeki, aile sağlığı merkezine gelen D.Y. adlı kadın, hemşire Aslı Kavuklu’yu darbedip, hakaretler yağdırdı. Merkezin camlarını kıran D.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    GÜNCELLENDİ
    PAÜ Rektör Danışmanı Hüseyin Aslan görevden alındı
    PAÜ Rektör Danışmanı Hüseyin Aslan görevden alındı

    CHP'li Karaca, CHP’ye yönelik hakaret içeren açıklamalarda bulunan PAÜ Rektör Danışmanı Hüseyin Aslan hakkında suç duyurusunda bulunacak. Rektör Hüseyin Bağ ise Aslan'ı görevden aldığını duyurdu.

    Biliyoruz ki sokak hayvanlarının hepimize ihtiyacı var
    Biliyoruz ki sokak hayvanlarının hepimize ihtiyacı var

    Ne yazık ki Türkiye dahil pek çok ülkede sokak hayvanlarının yaşam hakkına saygı gösterilmediği gibi onlarca hayvan, insanlar tarafından çeşitli işkencelere maruz kalıyor.