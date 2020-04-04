MED TUHAD-FED: Öcalan’a yönelik tecrit kaldırılsın

Med Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED), PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın doğum günü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. Dünyanın ve Türkiye’nin tarihi süreçlerden geçtiğine dikkati çekilen açıklamada, bu tarihi günlerin baskı, zulüm, katliam, yok sayma, asimilasyon ve kaosun en hat safhaya vardığı süreçler olduğu gibi, insanlığın küresel boyuta varan bir salgınla mücadele etmek zorunda kaldığı bir sürecin içine girildiğine işaret edildi. Kapitalist sistemin neoliberal politikalarıyla dünyayı tüketim, savaş ve ekolojik tahribatlarla önü alınamaz bir düzeye getirdiğine vurgu yapılan açıklamada, Öcalan’ın 72’nci yaş gününe tecrit altında girdiği belirtildi. Açıklamada, Öcalan’ın barış çabalarına iktidarın kulaklarını tıkadığı ifade edildi.

İnsanlığın çare bulamadığı salgın karşısında tüm devletlerin cezaevlerini boşalttığı ancak Türkiye’de tecrit politikalarının devam ettiği hatırlatılan açıklamada, Öcalan’ın üzerinden tecridin kaldırılması ve serbest bırakılması talep edildi. (HABER MERKEZİ)