Kürtçe Toronto Üniversitesinin müfredatında

Kanada’da bulunan Toronto Üniversitesi Yakın ve Orta Doğu Medeniyetleri Bölümü’nde 4 Mayıs ve 15 Haziran tarihleri arasında Kürt Dili Edebiyatına Giriş dersleri verileceği açıklandı. Üniversitenin internet sitesinde kayıt için duyuru yapıldı. Dersi almak isteyen öğrenciler için ön kurs takvimi çizelgesinde Kürt Dili ve Edebiyatına Giriş dersi eklendi. Online olarak sürdürülecek dersi, misafir öğretim üyesi Prof. Dr. Jaffer Sheyholislami tarafından verileceği belirtildi. İngilizce olarak verileceği belirtilen dersin amacının Kürtçe öğretmek olmadığı ifade edildi. (HABER MERKEZİ)

Reklam